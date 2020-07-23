Купання в питному озері заборонене, порушників притягатимуть до відповідальності

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ТОВ «Трускавецький водоканал» повідомляє, що питне водосховище на річці Воротище та прилегла до нього територія у місті Трускавці знаходяться в межах першого поясу зони санітарної охорони водних об’єктів. Відповідно до п. 6 Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року за №2024, у межах першого поясу зони санітарної охорони для поверхневих джерел водопостачання забороняється зокрема купання та перебування сторонніх осіб.

Проте це не зупиняє деяких громадян, які вирішили самостійно перетворити собі питне озеро на купальне. Так, певні особи практично кожного дня в період з 5 до 7 год. ранку купаються в питному водосховищі, чим порушують закон.

На дамбі водосховища, а саме біля перехрестя вул. Карпатської та вул. Д. Галицького, встановлений інформаційний щит щодо санітарної зони питного водосховища та влаштоване відеоспостереження. Відеокамера з 25-кратним оптичним зближенням дає змогу чітко зафіксувати правопорушника навіть на протилежному березі озера. Тож ТОВ «Трускавецький водоканал» звернувся до Трускавецького відділення поліції з повідомленням про правопорушення, доказом якого є записи з камери відеоспостереження.

Дії осіб, які порушують закон та купаються у питному озері Трускавця, містять ознаки адміністративного правопорушення, за яке передбачена відповідальність згідно ст. 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) «Порушення правил охорони водних ресурсів». Забруднення і засмічення води, порушення водоохоронного режиму на водозаборах тягне за собою накладення штрафу.

Трускавецьким водоканалом і надалі проводитиметься відпрацювання з попередження порушення правового режиму у межах першого поясу зони санітарної охорони для поверхневих джерел водопостачання. Також на підприємстві надіються на свідомість громадян, які повинні розуміти, що порушення закону неприпустиме як у великих, так і в малих масштабах. Кожен порушник повинен усвідомлювати те, що буде викликано поліцію та складено протокол, тож прийдеться сплатити штраф.

Вл. інф.

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