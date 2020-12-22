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Безпорадні та несхильні до думання. Таке враження складається про тих, хто намагається розхитати ситуацію у Трускавці, нашкодити іміджу курорту, роблячи (свідомо чи несвідомо) все, щоб сюди їхало чим поменше відпочивальників. Така собі операція «Шатун» по-трускавецьки від недобросовісних забудовників, сепаратистів з числа прихильників Римми Білоцерківської та «корисних ідіотів».

Цим разом мова не про «Нафтусю» і міфи, пов’язані з нею. Мова про звичайну питну воду.

Вода брудна і дорога. Це гасло не сьогоднішнє, для Трускавця воно актуальне десятки років. Так-так, десятки років. Бо специфікою міста-курорту є велика кількість лікувальних мінеральних вод і нестача такої простої прісної води, яка необхідна для щоденних потреб.

Вода брудна і дорога. Із запахом, каламутна, неприємна. По ціні, одній із найвищих в області. Але чи подумав хтось чому так? Що призвело до того і як змінити ситуацію? В ідеалі мало б бути так: вода чиста і дешева. Якісна, приємна на смак, прозора і по ціні менше 30 гривень за куб. Але чи можливо це? Якщо так, то яким чином це реалізувати і за які кошти?

Не звертаючи увагу на гавкання окремих старих і новоспечених активістів і геошників, а також тих, хто з якогось дива вважає себе журналістом і пропагує #зраду, не пропонуючи абсолютно нічого взамін, зупинимося на конкретних шляхах виходу з ситуації.

Методом мозкового штурму висвітлюємо всі сценарії виходу з кризи (інколи взаємонесумісні). Як саме діяти – обере влада міста і керівництво водоканалу. Ще раз повторюємо – не геошники, не слуги Кремля, не псевдо-журналісти та псевдо-активісти, не крикуни та балаболи, не телезірки та замовники сюжетів на телебаченні, не злісні коментатори в Фейсбуці. Ні, вони не мають жодного уявлення як вийти з тієї ситуації, тому слухати їх не варто, як і взагалі звертати на них увагу.

Отже, проблему з водою вирішуватимуть новобрані 26 депутатів Трускавецької міської ради, міський голова та його заступники, а також керівництво ТОВ «Трускавецький водоканал». Крапка.

Трохи передісторії та історії в запитаннях

Трускавецький водоканал постачає населенню міста і санаторно-курортним закладам воду двох типів: з Гірного і з питного озера. Воду з Гірного купує у КП «Дрогобичводоканал». Воду з озера очищає.

Мало хто сьогодні говорить про те, що водогін «Гірне-Дрогобич», який повністю належить КП «Дрогобичводоканал», будувався у 1980-ті роки майже виключно коштом Трускавця. Яким чином водогін був подарований Дрогобичу? Чому до цього допустив Трускавець? Питання для роздумів.

Більшість труб водогону пролягають через землі Трускавецької ОТГ. А чи платить щось КП «Дрогобичводоканал» за це?

Яким чином повністю комунальне підприємство було віддане на поталу «інвесторам» з «Альфи-Плюс»? Хто лобіював пришестя цього інвестора на наші терени і чому? Який мер був у 2005-2007 роках у Трускавці і яка партія ходила по місту і збирала підписи під «опитуванням» мешканців на тему «Чи хочете Ви покращення водопостачання?»? Чому інвестор не виконав своїх зобов’язань? І де зараз 132 гектари комунальної землі, проданої за безцінь?

Чому прибутковий водоканал Трускавця став вкрай збитковим підприємством? Чому за неповні два роки (2014-2015) раптом появилися борги перед Дрогобичем у сумі понад 12 мільйонів гривень? Яка роль в цьому тодішнього мера міста і тодішнього виконавчого директора трускавецького водоканалу?

Хто знає відповіді на всі ці запитання, той мовчить. Мовчить, бо розуміє, що проблема брудної та дорогої води виникла не сьогодні, не вчора, не позавчора, не рік і не п’ять років тому. Свою частку в цю проблему внесло багато управлінців, тих, хто приймають рішення. Або просто помилилися, або помилилися, бо так їм було вигідно.

Пропозиції щодо вирішення проблеми водопостачання (подача для трускавчан якісної, чистої води без супутніх кольору та запаху за прийнятну ціну в межах 30-40 гривень за 1 куб)

Будівництво нових очисних споруд за грантові кошти, кошти міського та державного бюджетів. Продовження реалізації програми «Питна вода». Аудит діяльності ТОВ «Трускавецький водоканал» та висновки після його проведення (можлива зміна керівництва, реструктуризація, зміна видів діяльності з можливістю надання додаткових послуг тощо). Очистка питного озера (різні способи: від земляних снарядів до повного спуску води і механічної очистки). Будівництво нового питного водосховища по лінії річки вище існуючого питного озера. Будівництво власного водогону з Гірного (річка Стрий) зі створенням нових чи орендою існуючих свердловин. Ліквідація ТОВ «Трускавецький водоканал» та передача всієї абонентської бази Трускавця КП «Дрогобичводоканал». Укладення додаткової угоди з КП «Дрогобичводоканал», поступове погашання боргів та подача населенню Трускавця виключно води з Гірного. Повне розірвання будь-яких стосунків з КП «Дрогобичводоканал» та перехід ТОВ «Трускавецький водоканал» на повний госпрозрахунок з розширенням сфери послуг (на зразок КП «Парк курортний» чи раніше існуючого КП «Трускавецьтепло»); таким чином підприємство змогло б заробляти кошти на воді та каналізуванні, продажі питної води в спеціально облаштованих місцях, ремонтних роботах у внутрішньобудинкових мережах, нанесення дорожньої розмітки, паркувальний збір, перевезення по місту, виконання різних ремонтних робіт по місті тощо. Ініціювання визнання юридично нікчемним рішенням Львівської обласної ради щодо передачі водогону Гірне-Дрогобич на баланс КП «Дрогобичводоканал», адже водогін на 90-95% був збудований за кошти трускавецьких оздоровниць. Повна заборона експлуатації питного озера, подача всім споживачам виключно стрийської води з підняттям тарифу орієнтовно до 50 грн/куб (з метою стабілізації фінансової ситуації трускавецького водоканалу). Бориславський сценарій: ліквідація ТОВ «Трускавецький водоканал» чи припинення його активної діяльності з виходом на сцену нового гравця – КП «Трускавецьвода». Подання в мережу виключно води з питного озера з застосування кращої очистки реагентами, сприятливими для довкілля. Дотування ТОВ «Трускавецький водоканал» з міського бюджету: вода подається населенню виключно з Гірного, тариф зростає мінімально (на 3-4 грн.), різницю дотує місто з міського бюджету. Чітко визначитися чи місто готове втратити свій водоканал і повністю віддати контроль над водопостачанням непередбачуваному Дрогобичу, чи готове вкласти солідну інвестицію і зробити власне підприємство не просто конкурентноздатним, а процвітаючим та надприбутковим. Зібрати всі пропозиції депутатів та обговорити кожну з них. Вивчити досвід вирішення таких проблем в інших містах України та світу. Посилити юридичну службу ТОВ «Трускавецький водоканал» з метою припинення шантажу Дрогобича і недопущення в майбутньому неправильних дій, які шкодять підприємству. Більшість водогону «Гірне-Дрогобич» проходить по землях Трускавецької ОТГ, що може дати додаткові козирі у перемовинах з Дрогобичем на тему врегулювання ситуації. Оголошення ТОВ «Трускавецький водоканал» банкрутом та реалізація плану Б, підготовленого заздалегідь.

VIP, Ваш покірний слуга

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