У Трускавецькому водоканалі спростували інформацію про брудну озерну воду

By  | 23.10.2018 | Filed under: Публікації

Нещодавно у мережі Фейсбук здійнялася ціла хвиля коментарів щодо якості озерної води, яку подають в оселі трускавчан. При цьому скарги на неприємний озерний запах надходили навіть з тих помешкань, куди воду подають не з питного водосховища, а з загального водогону Гірне-Дрогобич. Про це розповів на понеділковій нараді 22 жовтня очільник міського водоканалу Віктор Марченко.

Спростувати інформацію про якість води він вирішив ще й тому, що не вважає фейсбучні дописи аргументами, адже для скарг є відповідна диспетчерська служба і туди з приводу якості води за останні дні звернулася лише одна людина. Крім того генеральний директор ТзОВ «» зауважив, що вода в озері час від часу може мати специфічний запах, бо в ньому є водорості і вони мають певні періоди цвітіння. Але це жодним чином не впливає на якість води. Усі скаржники мають можливість перевірити його слова на практиці і здати воду на аналіз в лабораторію.

Крім того Віктор Марченко розповів, що очистка питного озера на разі неможлива, адже це спричинить водний колапс у місті, оскільки майже половина споживачів, в тому числі нагірна частина курорту (великі оздоровниці), отримують воду з цієї водойми. А усіх фейсбучних скаржників в кожному окремому випадку закликав звернутися офіційно на службу до диспетчера, назвати адресу і своє ім`я та прізвище (усі офіційні звернення до підприємства записуються). Тільки тоді у водоканалі зможуть відреагувати на проблему фахово і перевірять стан води.

Тим часом на питному водосховищі триває народна атракція – сфотографуйся з лебедем. Приємні миті і романтичні світлини збирають цілі родини трускавчан. І лише одиниці розуміють: за всіма цими романтичними нюансами стоїть велика проблема, адже птаство (лебеді, качки та ін) поселяються на озері, вода в якому не є ідеально чистою. До того ж і самі птахи є носіями не дуже приємних інфекцій типу лептоспірозу. Тож незважаючи на усі бонуси до промоції міста та приємності, лебедині зграї – тривожна тенденція для мешканців міста. Тривожна ще й тому, що місто узалежнене від одного водосховища, яке до того ж є в не найкращому стані, а очисні споруди просто не справляються з очисткою води. Тож для впевненості воду з неприємним запахом таки вартує час від часу здавати на аналіз в незалежну лабораторію. А ще вартує у таких випадках дзвонити на диспетчерську службу і повідомляти про недоліки. Телефон служби: 5-20-33.

ТрускавецьІнфо

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