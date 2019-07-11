У Трускавці обговорили тему водопостачання та ситуацію з боргами ТОВ «Трускавецький водоканал»

Сьогодні, 11 липня, у Трускавці в конференц-залі ГКК «Карпати» відбулося засідання Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця. На порядку денному стояло всього лише одне питання –арешт рахунків ТОВ «Трускавецький водоканал», ситуація на цьому підприємстві, водопостачання міста-курорту.

Понад дві години тривало засідання. Воно включало вступне слово ведучого, голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака, доповіді заступника міського голови Трускавця Олексія Балицького, генерального директора ТОВ «Трускавецький водоканал» Віктора Марченка, експерта з питань ЖКГ та водопостачання, радника в Міністерстві регіонального розвитку, колишнього помічника міністра ЖКГ, члена Президії МГО «Рада Старійшин» Володимира Бервецького, запитання та відповіді. Активними в дискусії були колишній міський голова Борислава Микола Тустановський, голова ТМО партії «Батьківщина» Руслан Крамар, член Президії МГО «Рада Старійшин», експерт з екологічних питань Володимир Саратовський. Також в засіданні взяв участь виконавчий директор ТОВ «Трускавецький водоканал», депутат Трускавецької міської ради (фракція «Батьківщина») Мирослав Мицько.

У вступному слові голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак зупинився на розробці Концепції водопостачання Трускавця в 2006-2007 рр.:

- Ця концепція передбачала будівництво водозабору. На водозаборі в Гірному вздовж річки Стрий ми мали робити свої свердловини, проводити водовід Гірне-Доброгостів, будувати станцію другого підйому, в Доброгостові ставити додаткові резервуари води, ремонтувати гілку до Трускавця, в Трускавці будувати станцію третього підйому, і проводити заміну практично всіх водоводів міста Трускавця…

Лев Ярославович розповів історію співпраці міської ради з підприємством «Альфа Плюс» за часів його другої каденції, та висловив жаль, що після виборів 2010 року наступна влада міста-курорту занедбала реалізацію Концепції водопостачання Трускавця.

- За період з 2015 року по сьогоднішній день ми зробили заміну ряду водопроводів, зокрема водопровід по Стуса від 9 будинку до церкви Іллі, – зазначив Олексій Балицький. – Ця заміна здійснювалася за кошти міського бюджету і частково за кошти обласного бюджету. Щороку починаючи з 2016 року нам вдавалося отримувати значну суму коштів по програмі «Питна вода». Мова йде і про заміни водопроводів на вул. Сагайдачного, Стебницькій в районі 92-96 будинків, а цього року йде затвердження субвенції на заміну водогону біля СЗШ №3, де завжди є значне витікання. Щодо Концепції водопостачання, то я більш ніж переконаний, що Трускавцю необхідно мати два незалежних джерела водопостачання. Щодо заборгованості ТОВ «Трускавецький водоканал», то думаю, що наступного тижня ми проведемо прес-конференцію з цього приводу…

Про заборгованість ТОВ «Трускавецький водоканал», причини її виникнення та чому проблема стала актуальною саме в ці липневі дні розповів генеральний директор підприємства Віктор Марченко. Віктор Миколайович також зупинився на проблематиці подачі води з питного озера споживачам, її якості, а також загроз, які стоять перед підприємством.

Найдовшою в часі і фактично найзмістовнішою була ґрунтовно підготовлена та блискуче викладена доповідь Володимира Бервецького. В ній він торкнувся тем, які є табуйованими у Трускавці, теми історії водопостачання, теми привласнення Дрогобичем водогону Гірне-Дрогобич та його стану в часи керування Дрогобичем міського голови Олексія Радзієвського (вже тоді була стовідсоткова зношеність труб), теми тарифів, очисних споруд, втраченого кредиту для Трускавця, непослідовності дій чинної міської влади міста-курорту. Порівнюючи Трускавець з Бориславом, Володимир Федорович навів неспростовні докази того, як покращилася ситуація в місті нафтовиків і які можливості було втрачено в місті здоров`я.

В той же час Володимир Бервецький також зупинився і на позитивному досвіді співпраці з владою Трускавця, коли в найкритичніші моменти він допомагав курорту на столичному рівні. Адже Дрогобицький водоканал вже не вперше зазіхає на трускавецьких споживачів, на майно Трускавецького водоканалу, і свідченням цьому є лист до НКРЕКП за підписами Кучми та Шагали, який продемонстрував присутнім Володимир Бервецький і в якому йшлося про необхідність позбавлення ТОВ «Трускавецький водоканал» статусу ліцензіата..

- Роками йде заговорювання проблеми, а ситуація може дійти до того, що ми позбудемося Трускавця як курорту, – каже Володимир Бервецький. – В дійсності, як сказав Лев Ярославович, була розроблена концепція, котра є однією з найкращих концепцій. Її розробляли німці («BerlinWasser»), на що в 2008 році «Альфою Плюсом» було витрачено 2 млн. 209 тис. грн. (за тодішнім курсом це 442 тис. доларів) – на розробку техніко-економічних обґрунтувань. Всього ж зі сторони «Альфи Плюс» зайшло коштів на суму 21 млн. 221 тис. грн.. (4 млн. 244 тис. доларів). Я ще тоді працював у міністерстві, тож ми з Левом Ярославовичем запросили сюди міністра Олексія Кучеренка і домовилися про сприяння залучення кредиту для комплексного вирішення питання водопостачання не лише по Трускавці, а по всьому регіоні – Дрогобичу, Стебнику, Бориславу. Цей кредит мав становити 5 млн., а «Альфа Плюс» мала додати 75%, тобто 15 млн. згідно угоди, і ми стовідсотково закрили б цю концепцію (вирішили – В.К.). Але перед самими виборами мера міста в 2010 році депутати не проголосували, не підтримали це – з 24 необхідних проголосувало лише 18. І так Трускавець втратив 5 млн. Друга спроба була в 2016 році, вже за каденції сьогоднішнього мера. Ми були з Кульчинським в заступника міністра Кругляка і домовилися, що з програми Європейського інвестиційного банку в 400 млн. євро, які зайшли в Україну, можна було виділити 13,2 млн. євро для міста Трускавця. Тому що своїх коштів ніхто на виконання цієї програми не знайде. Це мав бути кредит на 40 років під низький процент, а тіло кредиту мали почати віддавати тільки через 5 років. Це всі хапали, як лиш могли, ті гроші. Дешевшого немає. Але знову це питання навіть не потрапило на сесію Трускавецької міської ради. Воно було і щезло. Не знаю чому так, я думав, може знайшовся інвестор-чарівник з мішком грошей? А Шагала взяв 3 млн. кредиту…

Доповідь Володимира Бервецького з кожною новою фразою перетворювалася на викриття. Немов у журналістському розслідуванні почали звучати фрази, кожна з яких в вухах розумних людей трансформувалася у вирок недолугим діям окремих посадовців – чи то в мерії, чи то у водоканалі. Зрештою, у відеосюжеті можливо основні звинувачення все ж будуть показані.

Але нашою метою зовсім не є показати недоліки, мінуси, а тим більше нагнітання паніки. Тим більше, що таку мету не ставила і «Рада Старійшин», одна з перших в місті ініціюючи це питання. Як зазначив Лев Грицак, чому досі не проведено роз`яснювальної роботи серед мешканців, що ж стало причиною арешту рахунків, чому на найвищому державному рівні не ставиться питання про те, що дії Дрогобича загрожують безпеці, та і взагалі функціонуванню нашого курорту?

«В зв’язку з надзвичайно складною ситуацією, що склалася з водопостачанням питної води у м. Трускавці, рекомендуємо:

1. Трускавецькій міській раді затвердити Концепцію розвитку водопостачання і водовідведення міста Трускавця з врахуванням поліпшення водопостачання міст Стебника, Борислава, Дрогобича на основі техніко-економічного обґрунтування та концепції розвитку водопостачання Трускавця, що приймалася Трускавецькою міською радою та частково реалізовувалася у 2007-2010 роках.

Для цього:

а) створити робочу групу по напрацюванні необхідної документації та підготовки проекту рішення сесії Трускавецької міської ради для напрацювання конкретних першочергових заходів щодо виходу із надзвичайної ситуації, яка склалася в даний час по загрозі конфіскації майна Трускавецького водоканалу та приведення якості питної води, що подається мешканцям Трускавця, до відповідних норм.

б) Комунальному підприємству «Трускавецьвода» напрацювати необхідну документацію для отримання ліцензії на господарську діяльність центрального водопостачання ат водовідведення.

2. Негайно вивести з експлуатації питне водосховище, заборонене до експлуатації санепідемстанцією у 2008 році…

3. Міському голові м. Трускавця провести зустрічі з мешканцями вулиць міста для роз`яснення ситуації з подачею неякісної питної води для прийняття необхідних рішень, а також провести прес-конференцію…», – йдеться в одноголосно прийнятому рішенні Президії «Ради Старійшин» м. Трускавця від 11.07.2019.

Нагадаємо, що це рішення носить рекомендаційний характер. Присутній на засіданні заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький погодився, що старійшини радять добре, проте це стосується тільки 1 та 3 пункту.

Засідання Президії «Ради Старійшин» м. Трускавця тривало рівно дві години і оголило болючий нерв Трускавця. А можливо і найболючіший. Керівники міста змінюються, керівники водоканалу змінюються, тарифи зростають, якість води не покращується, борги перед Дрогобичем є з 2013 року, ситуація має ще й політичний підтекст, тим паче, що керівника КП «Дрогобицький водоканал» Романа Шагалу підозрюють у мерських амбіціях. Тільки спільними зусиллями, при співпраці депутатського корпусу, керівництва водоканалу, громадських організацій, юристів, лобістів на рівні області та Києва цей Гордіїв вузол можна буде якщо не розрубати, то принаймні хоча б трохи розплутати. Бо якщо нічого не робити, можна втратити більше, ніж нам здається.

А тим часом ситуація не вселяє оптимізму. Заблоковані (арештовані) рахунки Трускавецького водоканалу створюють загрозу затримки виплати зарплати працівникам підприємства. Не сприяють її вирішенню і вибори 2019 року – ні президентські, ні теперішні парламентські, ні можливі осінні місцеві. Найгірше те, що тему водопостачання Трускавця та всієї Дрогобиччини не порушують кандидати в народні депутати, і навряд чи порушуватимуть кандидати в мери міст, бідкається Володимир Бервецький.

І хоча Віктор Марченко запевняє, що кількість води, яку Трускавець отримує від Дрогобича з річки Стрий, не зменшилася, і що вода, яку додатково подають з питного озера, відповідає всім санітарним нормам та стандартним параметрам, але споживачі бачать її колір, прозорість, відчувають запах, фотографують, виставляють в соцмережі, після чого потенційні відпочивальники запитують: «А чи безпечно їхати в Трускавець, якщо там такі проблеми з водою?».

В цій делікатній ситуації потрібно бути дуже уважним, щоб не наламати дров, не наговорити дурниць, не оприлюднити факти, які можуть завдати нам смертельної рани. Якщо нас б`ють та ранять інші, то це не означає, що від цього ми маємо стати мазохістами і почати катувати себе самі…

А проблему з водою та водоканалом треба вирішувати. Однозначно. Вже. Щоб не було пізно.

Володимир Ключак

P.S. Наступного тижня планується публікація відеорепортажу із засідання Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця 11 липня на тему водопостачання та ситуації з боргами водоканалу.

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