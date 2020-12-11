Водопостачання у Трускавці покращиться

11.12.2020 | Filed under: Новини

Як інформує департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, у Трускавці на вулиці Стуса проводять повну заміну водопроводу протяжністю 300 метрів.  Станом на сьогодні виконали майже 70% робіт. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів в межах програми “Питна вода”.

«Цього року для проведення робіт з прокладання водопроводу виділили кошти у сумі 1 млн 279 тисяч гривень різних бюджетів. На сьогодні підрядна організація проклала 252 метри. Реалізація цього об’єкту забезпечить якісним водопостачанням 6250 мешканців вулиці Стуса”, – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Через тривалу експлуатацію попереднього водопроводу часто виникали  прориви і періодично  були перебої з водопостачанням.

Загалом 2020 року у межах програми  “Питна вода”  виконають роботи на об’єктах в смт. Брюховичі,  м. Бориславі,  м. Трускавець,  с. Заводське Буського району, с. Помлинів Жовківського району,  м. Золочів, смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району,  м. Мостиська,  м. Перемишляни,  с. Семенівка Пустомитівського району,  с. Синьків Радехівського району, с. Бендюга Сокальського, м. Червоноград, смт. Гірник,  с. Страдч Яворівського району.

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