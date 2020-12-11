Водопостачання у Трускавці покращиться

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Як інформує департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, у Трускавці на вулиці Стуса проводять повну заміну водопроводу протяжністю 300 метрів. Станом на сьогодні виконали майже 70% робіт. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів в межах програми “Питна вода”.

«Цього року для проведення робіт з прокладання водопроводу виділили кошти у сумі 1 млн 279 тисяч гривень різних бюджетів. На сьогодні підрядна організація проклала 252 метри. Реалізація цього об’єкту забезпечить якісним водопостачанням 6250 мешканців вулиці Стуса”, – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Через тривалу експлуатацію попереднього водопроводу часто виникали прориви і періодично були перебої з водопостачанням.

Загалом 2020 року у межах програми “Питна вода” виконають роботи на об’єктах в смт. Брюховичі, м. Бориславі, м. Трускавець, с. Заводське Буського району, с. Помлинів Жовківського району, м. Золочів, смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району, м. Мостиська, м. Перемишляни, с. Семенівка Пустомитівського району, с. Синьків Радехівського району, с. Бендюга Сокальського, м. Червоноград, смт. Гірник, с. Страдч Яворівського району.

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