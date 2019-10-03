У Дрогобичі подорожчала вода

03.10.2019 | Filed under: Новини

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» змушене було підняти тарифи для своїх споживачів. Про це інформує наше власне джерело. Так, згідно Постанови НКРЕКП № 1968 від 17.09.2019 р. тариф для КП «Дрогобичводоканал» зростає, отже населення Дрогобича та інші споживачі з кінця вересня платять за послугу водопостачання та водовідведення на 1 гривню 75 копійок більше (за 1 м. куб.). Постанова чітко регламентує, наскільки тариф зросте як для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (а таким є ТОВ «Трускавецький водоканал»), так і для тих підприємств, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Населення та підприємства Дрогобича досить адекватно та спокійно поставилися до зростання тарифу, адже зрозуміло, що ініціатором здорожчання не виступило комунальне підприємство міста – воно просто виконує Постанову НКРЕКП.

Станом на 1 вересня 2019 р. тариф на водопостачання і водовідведення в Дрогобичі становив 22 гривні 60 копійок за 1 метр кубічний. Тепер дрогобичани змушені платити по 24 гривні 35 коп. за 1 м.куб. Але все одно це менше, ніж в Бориславі (27,34), Трускавці (28,71), Новому Роздолі (29,19), Моршині (32,74), Городку (34,9), Жовкві (34,96) чи Перемишлянах (46,21). Найдешевше 1 куб води обходиться львів’янам – вони сплачують по 15 грн. 73 копійки.

На фото: тариф на воду по містах Львівщини станом на 01.09.2019.

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