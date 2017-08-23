У Трускавці Рада Старійшин визначатиметься з головою

Як інформує наше власне джерело, у вівторок, 5 вересня, в Народному домі Трускавця відбудуться загальні збори всіх учасників Ради Старійшин міста Трускавця. Нагадаємо, що Рада Старійшин – це міська громадська організація, яка діє в нашому місті-курорті з 2010 року і активно включається в життя громади.

Причиною загальних зборів стало зняття з себе повноважень голови МГО «Рада Старійшин» Бориса Кривка, який очолював організацію з 2010 по 2017 рр. Відтак, старійшини Трускавця повинні обрати з-поміж себе нового голову громадської організації. Засідання загальних зборів Ради Старійшин розпочнеться о 16.00.

Також читайте