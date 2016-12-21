В Стебницькій міськраді – поповнення

Прикрий інцидент мав місце сьогодні, 21 грудня, в Стебнику. Вже в котрий раз під зоомагазин невідомі підкинули цуценят, знаючи, що добра душа, зоозахисник та волонтер Наталія Петрицин (власниця зоомагазину) не залишить їх напризволяще.

Але чаша терпіння пані Наталії переповнилася, оскільки місцева стебницька влада досі не посприяла в організації притулку для тварин у Стебнику. Жінка вже декілька разів протягом останніх тижнів прилаштовувала підкинутих кошенят та цуценят, а цього разу коробку з двома підкинутими цуценятами віднесла до Стебницької міської ради – нехай і там побачать, що проблема тварин в Стебнику є реальною, а не надуманою. Та в мерії не надто зраділи поповненню – від подарунку відмовилися. І не просто відмовилися, а накричали на відому зоозахисницю, голову Дрогобицького районного товариства захисту тварин, та ще й пообзивали її, висловлюючи сумнів у тому, чи в належному стані є її психічне здоров`я. На захист Наталії Петрицин стали депутати міськради від «Народного контролю», бо саме від цієї політичної сили балотувалася Наталія Петрицин.

Ось така історія з поповненням в Стебницькій міській раді – рознервований мер, збуджені працівники мерії, заплакана зоозахисниця і двоє беззахисних підкинутих цуценят в коробці. Хто винен і що робити?

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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