Звіт депутата Трускавецької міської ради VII демократичного скликання (фракція «Народний контроль») Руслана Цехмейстера за 2017 рік

Відповідно до ст. 16 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”, депутат зобов`язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше одного разу в рік.

Я не люблю говорити про те, що я роблю, але оскільки мене спонукає зробити це закон, то доводиться звітувати про пророблену роботу на окрузі.

За 2017 рік мною зроблено 17 запитів та звернень до міського голови Трускавця та в правоохоронні органи міста, в тому числі 6 письмових від мене особисто, не рахуючи окремих звернень від фракції «Народний контроль». Теми звернень: «Про закупівлю системи електронного голосування» (№326-Ц від 20.02.2017), «Про законність встановлення конструкції на місці автобусних зупинок» (№363-26с від 20.04.2017), «Про проведення експертної оцінки стану ліфта в будинку № 14 по вул. Стуса» (№364-26с від 20.04.2017), «Про виділення коштів на освітлення та подання пішохідних переходів» (№466-35с від 14.11.2017), «Про надання інформації по ГГРЕС» (№484-36с від 20.12.2017).

Мої усні та письмові депутатські звернення стосувалися:

- соціальних питань;

- питань інфраструктури міста та питань житлово-комунального господарства;

- дотримання законодавства та запобігання злочинам:

- консультативно-роз’яснювальної роботи.

Протягом 2017 року я брав активну участь у пленарних засіданнях сесій Трускавецької міської ради, пропустивши всього одне засідання в зв’язку з відсутністю в місті в період відпустки. Під час сесій окрім подання запитів та волевиявлення брав участь у дискусіях з життєво важливих для міста-курорту питань, зокрема щодо контролю над гідромінеральною базою курорту, діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» тощо.

Окремо хочу зазначити, що ще під час укладання угоди між міською радою та ПрАТ «Трускавецькурорт» я був одним із небагатьох депутатів, який голосував «проти» укладання цього договору. Моя позиція завжди була принциповою: бювети повинні належати громаді Трускавця.

Займав активну позицію під час всіх засідань профільної земельної комісії, членом якої являюся.

Як депутат-мажоритарник відстоював інтереси виборців мого округу, до якого входять будинки №№ 12,14,16,18 на вул. В. Стуса. Так, зокрема, в будинку №16 були встановлені нові поштові скриньки. Це було зроблено не за кошти міського бюджету – мені вдалося залучити додаткові спонсорські кошти для вирішення цього питання.

В двох під`їздах будинку №12 було встановлено домофони, причому так само за спонсорські кошти.

Мною була підтримана ініціатива мешканців будинків нашого округу щодо будівництва дитячого майданчика та встановлення огорожі на території поблизу буд. №14. Ці роботи будуть виконані у 2018 році за кошти міського бюджету згідно програми партиципаторного бюджету (бюджету участі).

На ремонт трьох сходів на прибудинкових територіях (між будинками №№ 12 і 14) були залучені мої особисті кошти.

Позитивно було відреаговано на звернення мешканців щодо потреби ремонту водопровідних труб у підвалі буд. №16. Це питання я взяв на свій особистий контроль і воно було вирішено в короткі терміни.

Для облагородження наших прибудинкових територій висаджено кілька екзотичних дерев – сакур біля буд. №14. Також на прохання мешканців посприяв у завезенні землі на клумби.

Брав активну участь у кількох доброчинних акціях, спрямованих на вирішення соціальних та інших питань дітей, осіб похилого віку, інвалідів, малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян. Остання з таких акцій була проведена до Дня св. Миколая.

Я завжди відкритий до людей, кожен з виборців має можливість звернутися до мене і проконсультуватися щодо вирішення того чи іншого питання. Неодноразово люди приходили до мене додому: як з мого виборчого округу, так і з інших округів Трускавця. Займаюся просвітницькою діяльністю, надаю людям духовну та психологічну допомогу. Я молюся за людей, молюся за свій округ і за Трускавець.

За цей рік я не нажив собі статків, не маю жодної земельної ділянки у Трускавці та поза його межами, не придбав собі нової квартири чи іншої нерухомості.

На завершення свого звіту вітаю мешканців та гостей Трускавця з Різдвом Христовим.

Хочу подякувати Богові за те, що Він дав мені можливість зробити все вище перераховане. Надіюся, що з Божою допомогою можу продовжувати робити добрі справи на благо мешканців нашого Трускавця і в 2018 році.

Христос народився!

З повагою, депутат Трускавецької міської ради VII демократичного скликання (фракція «Народний контроль») Руслан Цехмейстер

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