WelTru. Перезавантаження

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Welcome to Truskavets. Welykyy Truskavets. Welness. Truth. Гратися зі словами можна ще довго. Та в будь-якому випадку те, що було фантазією, мрією, а навіть утопією в 2015, через 5 років стає реальністю.

Грудень 2015 року. У статті «Великий Трускавець» вперше з`являється цей термін, який прижився і став визначенням конфігурації Трускавецької ОТГ. На відміну від просто Трускавця (теперішній стан, обмежений об`їзною) і «Малого Трускавця».

Від самого початку обговорення теми адмінреформи та майбутнього Трускавця з усього політикуму міста-курорту лише один-єдиний Андрій Кульчинський та його команда чітко, послідовно та недвозначно заявили: «Ми – за Великий Трускавець». Тобто, з Доброгостовим, Уличним, Оровом. І звісно ж із Модричами та Станилею.

Всі решта – або за винятково курорт Трускавець в його теперішніх межах, або ж за т.зв. «Малий Трускавець» (тільки з Модричами та Станилею).

Якщо проаналізувати всі публікації протягом останніх чотирьох років, то найбільшими противниками «Великого Трускавця» були команди Ігоря Кісака та Руслана Козира. На сайті «Трускавець Сьогодні» (інша назва «Truskavets Today»), за яким стояла команда І. Кісака, взагалі майже кожна друга публікація була проти Великого Трускавця. Цих «аналітик» та істеричних ревінь і плачів було так багато, що зрештою сайт просто знищили. Адже зараз, коли конфігурація Трускавецької ОТГ чітко визначена, всі ці статті працювали б проти кандидата. Тому легше було повністю знищити сайт, ніж видаляти половину всіх публікацій, в яких паплюжилися Орів, Доброгостів, Уличне, Зимівки як «утриманці», «бідні», «нерозвинуті», «паразити» тощо. Зверхньо ксенофобський, майже расистський тон публікацій намагався прищепити трускавчанам почуття якоїсь расової вищості, мало не божественного походження у порівнянні з «вихідцями з гір», «бойчуками» та іншими лайливими термінами, якими автори (часто анонімні) обзивали жителів сусідніх сіл.

Але тепер сайту нема – і нічого вже не доведеш. Та чи треба? Ці образи залишилися в пам`яті людей, яких дехто пробував зобразити унтерменшами, людьми другого, нижчого сорту. А таке не забувається і не пробачається.

У Козира діяли трохи розважливіше – до образ селян не вдавалися, але постійно натякали, що вони будуть тягарем для курорту, який загальмує розвиток, і взагалі їм треба думати про сільське господарство, а не про туризм, рекреацію та статус трускавчан.

«Свою позицію я завжди декларував чітко: трускавецька ОТГ має розвиватися в межах затвердженого Генерального плану міста, який був прийнятий за моєї каденції. Критикував і критикуватиму маніловщину нинішнього міського голови, який своїм волюнтаризмом, непродуманими і не прорахованими кроками доб’є курорт, якщо об’єднає навколо нього села Уличне, Бистрий, Доброгостів, Орів та Зимівки… Можливо, ми матимемо якісь плюси? Жодних! Отримаємо тільки серйозні проблеми в освіті, медицині, соціальній сфері, інфраструктурі. І всі ці проблеми зваляться на плечі нашої громади, на бюджет міста. Про розвиток курорту та його європейськість можна буде забути. Мене така перспектива не влаштовує» – так заявляв у 2018 році екс-мер Трускавця Руслан Козир в інтерв`ю своїй газеті «Джерела Трускавця». Чи після таких заяв він ризикне балотуватися на голову ОТГ? Чи поставить на зятя свого друга, який був обережніший у висловлюваннях?

Найменше тему ОТГ висвітлювали у мас-медіа, підконтрольних колишньому міському голові Леву Грицаку, хоча й там ставлення до приєднання до Трускавця Орова, Уличного та Доброгостова було негативним. Наприклад, заступник Лева Грицака по «Раді Старійшин», колишній головний архітектор міста і діючий член виконкому Олександр Грищенко запитував: «Чи згідні платники податків м. Трускавця вкладати кошти в розвиток цих сільськогосподарських територій, а не наприклад в розвиток нагірної частини курорту?» (джерело).

Всі ці страшилки, якими годували довірливих читачів колишні мери чи їх прихильники, дуже легко спростував пан Микола Фендак у своїй статті «Перспектива створення Трускавецької ОТГ». Він по поличках розклав що й до чого, підсумувавши: «Переваги від об’єднання матимуть обидві сторони, як у економічному, так і соціально-культурному рівні. Село отримає рівень послуг міста, а Трускавець матиме простір для зростання» (джерело).

І ось зараз Трускавецька ОТГ – в Перспективному плані, затвердженому Урядом. Кабмін на своєму засіданні 27 травня затвердив Перспективний план формування територій громад Львівської області. Серед 73 об`єднаних територіальних громад Львівщини є і Трускавецька у форматі «Великого Трускавця».

Оскільки вибори до ОТГ проходитимуть в кінці жовтня, і до їхньої дати менше 5 місяців, то спробуємо розібратися, як пробуватимуть «перемальовуватися» головні кандидати на мерських перегонах.

Тут спочатку слід назвати можливих претендентів на крісло мера міста і одночасно голови ОТГ: Андрій Кульчинський, Лев Грицак, Ігор Кісак, Руслан Козир, Мирон Флюнт, Юрій Яворський, Василь Качмар та гіпотетичний кандидат від «Слуги народу». З цих 7-8 реальний шанс здобути крісло міського голови – у чотирьох: теперішнього голови, одного з колишніх, вічного кандидата та представника сільських громад.

Андрій Кульчинський безперечно зараз має найвищий рейтинг з усіх кандидатів. Йому в спину дихають Лев Грицак та Ігор Кісак, досить серйозні конкуренти. Перевага Андрія Кульчинського в тому, що він впродовж чотирьох останніх років завжди наголошував на потребі розвивати весь регіон, перетворивши слоган «місто здоров`я» на «регіон здоров`я». Він ініціатор та майбутній втілювач в життя проекту «Великий Трускавець», тож саме йому слід було б доручити крісло майбутнього голови ОТГ.

Ігор Кісак та Лев Грицак – достойні люди, які зробили багато хорошого, і якими не можна нехтувати. Різниця між ними в тому, що перший так ніколи й не потрапив до влади, хоча пробує туди влізти вже близько двох десятків літ. Другий же був у владі і в статусі обласного депутата, і в статусі міського голови, і навіть після повернення в бізнес ніколи не виходив з політики – спочатку як голова міського осередку Партії регіонів, а тепер як голова партії «Батьківщина». Обидва протягом останнього року почали здійснювати тури поблизькими селами, щоб здобути прихильність тамтешніх виборців. Але чи є в них бачення як інтегрувати ці села у Великий Трускавець, як зробити співпрацю між містом-курортом та селами взаємовигідною, обопільно корисною? Раніше від Ігоря Кісака ми чули тільки критику Великого Трускавця, Лев Грицак уникав коментарів на цю тему. Тож невже лише зараз вони раптово побачили шлях спасіння, а вищий розум їм підказав як краще розвивати Доброгостів, Орів чи Уличне? Намагання перевзутися в повітрі і їздити напередодні виборів до глибинки, щоб заручитися підтримкою людей – це так по-українськи…

Четвертого кандидата тут згадано невипадково. У випадку роздрібненості та взаємного поборювання трускавецьких кандидатів села можуть спільно виставити когось одного. Мирон Флюнт має амбіції, тож з усіх чинних голів він найдужче пасував би на роль «мера із села». Війт Модрич має чим похвалитися, село процвітаюче, заможне, і дійсно самодостатнє. Як і Станиля, воно могло б бути окремою самоврядною одиницею, але селян позбавили вибору. Тому між Бориславом, Дрогобичем та Трускавцем курорт – найкраща опція для Модрич. А для Мирона Флюнта це ще й можливість попробувати свої сили у мерських перегонах.

Єдиний кандидат від сіл може сильно сплутати карти всім іншим кандидатам на голову Трускавецької ОТГ. Діючому голові Андрію Кульчинському – бо відбиратиме голоси мешканців сіл, які з усіх «трускавецьких» найбільше знають саме Андрія Богдановича, Ігореві Кісаку та Леву Грицаку – бо гратиме в опозиційній ніші і теж позиціонуватиме себе «господарником», як і вони.

Але ще більше карти на виборах голови ОТГ може сплутати висуванець партії «Слуга народу». Цю роль може взяти на себе і колишній заступник міського голови Дрогобича Василь Качмар, і чинний заступник голови Дрогобицької РДА Тарас Матолич, і будь-хто інший, адже спрогнозувати дії «слуг» непросто. А якщо «слуги» продавлять поправки до закону, згідно з якими кандидат в мери може бути самовисуванцем тільки в містах з населенням до 15 тисяч населення, тоді взагалі буде цікаво. Бо тоді кожна дрібниця матиме значення – хто від Порошенка, хто від Зеленського, від кого Кісак, Кульчинський і «сільський» кандидат і т.д.

Але в будь-якому випадку Трускавецька ОТГ – це реальність. І з цим змиритися мають всі, хто з піною на вустах виступав проти Уличного чи Доброгостова, хто сміявся з ідеї прямої дороги Трускавець-Орів, хто вимагав «консультацій» з ГО та щораз нових «громадських слухань». Голова ОТГ буде обраний не лише трускавчанами, але і жителями 7 сіл, два з яких навіть не мали своєї сільради. І змушений буде дбати не лише про місто-курорт, але і про села – це контролюватимуть і старости, і депутати від сіл.

До складу Трускавецької ОТГ ввійдуть місто Трускавець та села Модричі, Станиля, Доброгостів, Уличне, Орів, Бистрий, Зимівки. Трускавецька міська ОТГ займатиме площу 198,8 кв.км. Кількість депутатів ОТГ становитиме 34 особи. Індекс податкоспроможності Трускавецької ОТГ згідно розрахунків становить 0,884, і це один з найвищих індексів у Львівській області. Тому істеричні заяви окремих політиків про безперспективність Великого Трускавця – це лише голий піар, мильна бульбашка. Громада буде самодостатньою. Крапка.

WelTru. Великий Трускавець. Перезавантаження влади у жовтні ц.р. полягатиме не лише в тому, що деякі депутати не стануть депутатами, що деякі партії відпадуть, а появляться нові, що дехто назавжди відійде в політичне небуття, поповнивши цвинтар політичних трупів. А й у тому, що Трускавець стане ґміною, кущем, центром для сусідніх сіл, які раніше змушені були підпорядковуватися чи то Дрогобичу, чи то Скольому, тобто орієнтуватися на віддаленіші міста.

Перезавантаження влади полягатиме також в тому, що після виборів настане нова реальність. Територія Великого Трускавця порівняно з просто Трускавцем зросте в 30 (!) разів – з 7 кв. км до 212 кв.км. Реальна кількість населення зросте приблизно вдвічі (якщо зараз у Трускавці проживає реально близько 15 тисяч, то до них додасться ще більше 10 тисяч жителів сіл). Появляться нові виклики – будівництво та ремонт доріг (логістика, транспортне сполучення), захист прав пайовиків земельних наділів, надання різного виду послуг безпосередньо на місцях (тобто в селах), ефективне управління коштами та ресурсами, турбота не лише про невелике містечко-курорт, а про велику громаду, яка вартує кращого, ніж має зараз.

WelTru. Welcome to Welykyy Truskavets! Житель кожного з сіл Трускавецької ОТГ повинен усвідомити, що промоція, популяризація Трускавця – це і його справа, це запорука його особистого успіху та добробуту. В той же час кожен трускавчанин, мешканець Трускавця як міського населеного пункту, повинен розуміти, що для того, аби щось отримати, потрібно спочатку вкласти, інвестувати. Тому підтримка ідей та починань Станилі, Орова, Уличного, Модрич та інших сіл нашої ОТГ вкрай важлива. А ще надважливою є довіра одне до одного. Бо відтепер Трускавецька ОТГ стає однією сім`єю, де «від кожного за здібностями, кожному за потребами».

Володимир Справедливий

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