Депутата, сільського голову та секретаря оштрафували за корупцію на 10 тис грн

За участі органів прокуратури області в травні 2017 року Дрогобицьким міськрайонним судом визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією за ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП депутата, сільського голову та секретаря Рихтицької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.

Так, вищевказані особи, будучи суб’єктами відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, всупереч інтересам держави та територіальної громади села Рихтичі, не повідомили у встановлених законом випадках про наявність у них реального конфлікту інтересів, проголосували за прийняття рішення із земельних питань та щодо свого преміювання, чим вчинили адміністративні правопорушення.

За наслідками судового розгляду до винних осіб судом застосовано стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 10 тис грн. При цьому, вказані постанови суду вже набрали законної сили.

На даний час прокуратурою вживаються заходи до скасування рішень, прийнятих в умовах конфлікту інтересів.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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