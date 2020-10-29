Про системну корупцію в Дрогобичі

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Іноді кажуть, що я багато говорю про системну корупцію часів Кучми в Дрогобичі і просять конкретизувати.

Для початку, існує з десяток схем розкрадання комунальної землі. Від найпростіших, коли дядько, який хоче собі землю, дає хабар людині-рішалі (наприклад, голземкому – 80 тис. грн.) і до складніших схем, які й коштують дорожче. Конкретизую.

В 2016-2017 рр. сесією було розроблено і затверджено квартал забудови на вул. Парковій (Нова Волоща). Згідно цього плану, будь-хто може офіційно заплатити 330 тис. грн. в УКБ і отримати ділянку + підведені всі комунікації до ділянки. Так ось, в план включили орієнтовно до 70 ділянок, але 4 ділянки на тій ж Парковій не потрапили в загальний план. Вони пішли на іншу сесію міської ради і БЕЗКОШТОВНО були надані людям мера і його замів. Як мінімум, про одну ділянку, яка оформлялась на підставну особу, а по факту за нею стояв зам. Кучми, знаю достеменно. Тепер робіть просту арифметику і отримаєте, що тільки одноразово ратушні гопніки лупанули землі майже на 1,5 ляма, бо й комунікації їм протягнуть, безвозмєздно, під шумок…

Якщо тут почнуть обурюватись “кучмоботи”, що їхній вождь не винен, то задайтесь питанням – чому Кучма вніс в порядок денний корупційне питання і не наклав вето на голосування сесії?

Кучма взагалі не накладав вето на шкурні питання, які протягувались на кожній сесії протягом 5 років . З чим я і воював. На жаль, меншості (10-12 депутатів) дуже рідко вдавалось ламати схеми “прокучмівської” більшості.

Як наслідок, за правління Кучми в злодійських кишенях осіло “земельних” 100 “лямів”. З яких “добрі” дяді перед виборами, можливо, підкинуть вдячним виборцям – комусь “тєлік” в школу чи гойдалку в садочок…

Тарас Демко (вічная йому пам`ять), 18 вересня 2020 р., Фейсбук

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