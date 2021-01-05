Мешканця Дрогобича затримано за хабар поліцейському

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За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури працівниками Львівського управління ДВБ НП України спільно з СВ Дрогобицього ВП затримано 27-річного мешканця міста Дрогобич під час надання неправомірної вигоди у сумі 10 тис грн одному із керівників СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області. Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у приміщенні службового кабінету підозрюваний надав неправомірну вигоду одному із керівників СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області за сприяння та вжиття заходів щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинену крадіжку майна, а також за не обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі фігурантові готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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