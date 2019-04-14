Депутати не впевнені, що входження в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» є добрим помислом

Сьогодні, 22 квітня, відбулося засідання бюджетної комісії Трускавецької міської ради. Провів засідання Андрій Остапчук. На засіданні, котре тривало понад дві години, велася дискусія про те, наскільки небезпечним є для міста входження в структуру, створену одноосібно ПрАТ «Трускавецькурорт». Мова йде про діюче з 2018 р. ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», входження в яке міською радою активно та жорстко лобіює чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Перед початком засідання голові бюджетної комісії депутатові Андрієві Остапчукові було передано звернення від громадських організацій з підписами. Другий примірник звернення (теж з підписами) було зареєстровано належним чином у відповідному відділі міської ради. Мова йде про ухвалене минулої п’ятниці (19 квітня) звернення Ініціативної групи трускавчан з порятунку курорту Трускавець (Віра Стецик), Асоціації малого та середнього підприємництва м. Трускавця (Сергій Кнюх), МГО «Рада Старійшин» (Лев Грицак), ТМО «ВО «Батьківщина» (Руслан Крамар). Текст звернення можна прочитати за посиланням http://protruskavets.org.ua/zvernennya-do-hromady-truskavtsya-miskoho-holovy-truskavtsya-ta-deputativ-truskavetskoji-miskoji-rady-2/).

В засіданні бюджетної комісії взяли участь міський голова Андрій Кульчинський, депутати ТМР Андрій Остапчук, Юрій Яворський, Василь Тимчишак, Мирослав Мицько, Олег Карпин, Віра Сазонова, Андрій Кісак, Богдан Габшій, Тарас Матолич, Юрій Наконечний, Олена Савченко, Анатолій Стародуб, Руслан Цехмейстер, секретар ТМР Наталія Пономаренко, голова ТМО «ВО «Батьківщина» Руслан Крамар, представники ряду громадських організацій: Віра Стецик, Ігор Кісак, Наталія Болоховська, Віктор Пиців, Олександр Богуцький, Андрій Пфайфер, Сергій Кнюх, Василь Богун та інші, кілька журналістів різних видань. На зустріч прибули і генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський, юрист ПрАТу Андріан Копинець, керівник ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» Андрій Тарнавський.

Зустріч була непростою, проте все ж градус напруги був значно нижчим, ніж під час засідань сесій. Представники ПрАТу та ТОВ «ТЛВ» наголошували на тому, що їхня пропозиція є доброю та вигідною для міста, і що у випадку неухвалення рішення на сесії про входження міськради в ТОВ «ТЛВ» є ціла черга бажаючих співпрацювати з підприємством. До того, що на таку співпрацю потрібно йти, схилялися і міський голова Андрій Кульчинський, і ряд депутатів, зокрема представники партій «Самопоміч» (не всі) та «Свобода». Категоричну незгоду з поспішністю та необдуманістю висловлювали депутати від КУНу та представники громадськості. Чіткі питання, на які так і не було надано чітких відповідей, озвучили депутати Василь Тимчишак, Андрій Остапчук (обидва – «Самопоміч»), Юрій Яворський (БПП «Солідарність»), Мирослав Мицько («Батьківщина»). Їх зокрема цікавило чому б не розібратися детально в документації та всіх правових нюансах входження в ТОВ «ТЛВ», щоб уникнути пастки. А те, що пастка все-таки є, це правда, бо місто може стати меценатом, котре постійно змушене буде фінансувати збиткове підприємство, не маючи жодних гарантій на перебрання на себе повного контролю за гідромінеральною базою Трускавця.

Розмови були безкінечними, виступи емоційними, але комісія реально нічого не вирішує, а тільки надає рекомендації. З почутих рекомендацій одна була найчіткішою – тільки комунальне ГГРЕС! Її від імені Ініціативної групи трускавчан з порятунку курорту Трускавець озвучив громадський діяч Ігор Кісак. Інші пропозиції передбачали можливість входження в ТОВ «ТЛВ» з рядом застережень: зміна окремих пунктів договорів та статуту, передбачення можливості викупу 100% майна ТОВ (тобто, гідромінеральної бази), аудит та юридичний супровід від незалежної фірми, котра дорожить власною репутацією, та інше.

Питання мають розглянути на сесії 25 квітня (в Чистий четвер), і виглядає на те, що в мера є більшість, щоб «продавити» це рішення. Громадські активісти налаштовані рішуче – потурати сваволі мера вони не хочуть і не будуть. Депутати виявилися заручниками ситуації, адже, з однієї сторони, багато хто з них боїться мера, бо в той чи інший спосіб залежні від нього, а з іншої, проголосувати за входження в ТОВ «ТЛВ» може означати для них кінець політичної та будь-якої іншої кар`єри, стигматизацію та політичне самогубство.

Приклад виборів Президента України показує, що громадськість стомилася від старих політиків, котрі під соусом турботи про громаду чи балаканиною про майбутнє вершать вигідні для себе оборудки, в котрих меркантильні інтереси переважають над альтруїзмом та думкою про загальне благо спільноти. Копняк під зад старим елітам з луценками, гонтарєвими, кубівими, гладковськими, свинарчуками, гордєєвими, кононенками, барнами – це пересторога для місцевих політичних еліт. У Трускавці теж можуть не оцінити ті плюси діяльності команди Андрія Кульчинського, які були зроблені впродовж останніх 3-4 років. І хто дасть гарантію, що саме голосування за входження в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» не стане цвяхом у труну політичної кар`єри для молодих віком, але вже таких старих досвідом місцевих депутатів? Голосування 25 квітня стане лакмусовим папірцем для мешканців Трускавця – чи депутат є дійсно слугою народу, чи хижим птахом, котрого вабить запах особистої вигоди. Чекати лишилося недовго.

Якщо ж все-таки Андрій Кульчинський методом батога та пряника «протисне» входження в ТОВ «ТЛВ», то однозначно, що у Трускавці появиться свій Зе, і цей Зе обов’язково переможе на наступних мерських виборах. Тож чинний мер мав би зрозуміти, що ліпше вчитися на чужих помилках (в даному випадку на помилках Петра Порошенка), ніж болюче спостерігати, як твої виборці відвертаються від тебе, та ще й кричать «Розіпни»!». А таке може бути. Бо за ТОВ «ТЛВ» однозначно треба бичувати, розпинати і ховати навіки в політичне небуття.

Володимир Ключак

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