Звернення до громади Трускавця, міського голови Трускавця та депутатів Трускавецької міської ради

Шановна трускавецька громадо!

Шановний Андрію Богдановичу!

Шановні депутати Трускавецької міської ради!

Ми, громадські організації Трускавця, члени Ініціативної групи трускавчан з порятунку курорту Трускавець, осередки політичних партій та небайдужі мешканці Трускавця, обурені відвертим лобіюванням, термінового прийняття Трускавецькою міською радою рішення про її участь у спільному підприємстві ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води», яке здійснює постачання і реалізацію мінвод з розподілом часток 50% на 50%.

Вважаємо, що прийняття такого рішення зашкодить інтересам курорту Трускавець та інтересам трускавецької громади, а лобісти цього рішення мають особисту зацікавленість, не виключено, що фінансову та матеріальну.

На громадських слуханнях, котрі були ініційовані ПрАТ «Трускавецькурорт» та ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» і відбулися 14 березня 2019 р. в Народному домі, громадськість Трускавця однозначно виступила проти планів входження міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

15 березня громадська організація «Рада Старійшин» виступила зі зверненням до міського голови Трускавця А.Б. Кульчинського, в якому просила детально вивчити всі нюанси створення спільного підприємства і не поспішати з прийняттям такого рішення. Текст цього звернення включно з 8 пропозиціями було оприлюднено в мережі Інтернет та в газеті «Воля громади» від 25.03.2019 р. Відповіді на ці пропозиції чомусь не було.

Але на сесії Трускавецької міської ради 18 квітня 2019 р. міський голова Андрій Кульчинський заявив, що відносно цього питання не було жодних застережень чи пропозицій з боку громадськості міста. Це може розцінюватися як свідома та цілковита маніпуляція та брехня.

Ініціативною групою трускавчан з порятунку курорту Трускавець, громадськістю, «Радою Старійшин» м. Трускавця, окремими депутатами Трускавецької міської ради неодноразово піднімалося питання незадовільного стану санітарної охорони курорту Трускавець, збереження природних властивостей наявних на курорті лікувальних мінеральних вод, відсутності заходів по запобіганню їх забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню їх родовищ. Але складається враження, що це питання хвилює тільки громадськість міста та простих мешканців, а влада абсолютно усунулася від своїх прямих функціональних обов’язків.

ПрАТ «Трускавецькурорт» не відмовився від ідеї запровадження платного входу у бювет, а заходи по збереженню гідромінеральної бази (на балансі ПрАТ) не проводяться і далі. Керівництво міської ради, на якого Законом покладені прямі обов’язки зі збереження гідромінеральної бази курорту (ст. 42 ЗУ «Про курорти»), замість щось робити тільки потакає ПрАТу.

Більше того, вказане ПрАТ пішло на нечуваний цинізм, намагаючись перекласти фінансові проблеми свого підприємства на плечі міста, шляхом лобіювання входження міської ради в створене ПрАТом ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» без надання їй вирішального голосу.

Ми проти того, щоб важко зароблені містом кошти, кошти платників податків, йшли на дотацію підприємства, котре виснажило ресурси курорту Трускавець, занедбало його гідромінеральну базу, призвело до занепаду нагірної частини курорту і Трускавця в цілому.

Застерігаємо міського голову і депутатів від намагання створити спільне підприємство зі структурою, яка занапастила Трускавець, яка розпродує всі свої об’єкти і готується до продажі гідромінеральної бази курорту. Просимо зважити на ті величезні ризики, які постануть перед Трускавцем у разі прийняття цього рішення. Закликаємо не затягувати з реалізацією рішення ТМР від 09.11.2017 р. про відновлення роботи комунальної ГГРЕС, адже це єдино правильний вихід з ситуації, що склалася.

Вважаємо, що ідея ПрАТ «Трускавецькурорту», яку зараз активно лобіює міський голова, втягнути Трускавецьку міську раду в якості співвласника без надання їй вирішального голосу до участі в збитковому підприємстві, створеному ПрАТом, є аферою, котра для міста не принесе нічого крім збитків та репутаційних втрат.

Висловлюємо припущення, що у лобіюванні прийняття рішення про входження міста в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» наявна корупційна складова. Міський голова та депутати, котрі проголосують за таке злочинне рішення, у випадку його прийняття повинні понести відповідальність згідно чинного законодавства України, зокрема відповідних пунктів Закону України «Про засади запобігання корупції».

Обіцяємо, що у випадку прийняття рішення, спрямованого на шкоду інтересів територіальної громади Трускавця, нами буде зроблено все для того, щоб винні понесли відповідальність та заслужену міру покарання, в тому числі внаслідок перевірки правоохоронними органами на предмет мотивованості та корупційних діянь з подальшим скеруванням справ до суду.

Доказом нашої правоти є намагання якомога швидше «протягнути» це рішення та тиск на депутатів, про що свідчать події на сесії міської ради 18.04.2019 р., а також небажання прислухатися до думки абсолютної більшості населення міста, небажання детально вивчити це питання з залученням експертів у галузі права, економіки та корпоративних відносин.

Поспішність міського голови і окремих депутатів вкотре заставляє задуматися, чим саме вони мотивовані, що так поспішають завести місто в кабалу і розбазарювати мільйони гривень , коштів платників податків на рахунок приватного підприємства, котре впродовж 20 років існування зарекомендувало себе як непорядне та вороже інтересам міста та громади Трускавця.

В зв’язку з цим ми вимагаємо від міського голови Трускавця та депутатів Трускавецької міської ради:

1. Відмовитися від афери зі створенням спільного підприємства з ПрАТ «Трускавецькурорт» чи входження міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» як таких, що мають на меті збагачення окремих осіб та структур і не дають жодних шансів на порятунок гідромінеральної бази курорту та контролю над її станом.

2. Розробити і затвердити програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець. Рекомендуємо кошти, які влада має намір вкласти в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», інвестувати в каналізування вулиці Франка, з метою покращення стану гідромінеральної бази.

3. Організувати експертизу технічного стану виведеного з експлуатації бювету мінвод №2 з метою відновлення його роботи; зобов’язати ПрАТ «Трускавецькурорт» в стислі терміни виготовити проектну документацію на ремонт бювету №2, чітко визначити дату введення його в експлуатацію.

4. Винести питання участі Трускавецької міської ради у спільному підприємстві ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води» на загальноміське опитування.

5. Виконати рішення сесії Трускавецької міської ради від 09.11.2017 р. про відновлення роботи комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція», оголосивши конкурс на посаду керівника комунальної ГГРЕС, затвердивши її штатний розпис та розпочати отримання ліцензії на видобуток мінеральної води для КП «Трускавецька міська ГГРЕС». Поставити питання перед ПрАТ «Трускавецькурорт» про добровільну передачу гідромінеральної бази курорту, яка до 2000 року належала державі, у комунальну власність міста Трускавця. Судовим позовом забезпечити заборону відчуження ПрАТ «Трускавецькурорт» гідромінеральної бази і пов’язаних з нею приміщень!

У випадку ігнорування наших вимог, котрі є вимогами громади міста-курорту Трускавець, яка вболіває за долю рідного міста та його майбутнє, залишаємо за собою право звертатися у всі інстанції (вищий законодавчий орган, Президент України, правоохоронні та антикорупційні органи) з метою покарати винних шляхом притягнення їх до відповідальності.

Звертаємося по підтримку та допомогу до депутатів всіх рівнів, політичних сил, громадсько-політичних організацій, яким не є байдужими доля та майбутнє нашого курорту Трускавець.

Об`єднуємося задля порятунку «Нафтусі» та збереження рідного міста Трускавця, не зважаючи на політичні погляди та уподобання!!!

З повагою,

Ініціативна група трускавчан з порятунку курорту Трускавець /підписи/

Асоціація малого та середнього підприємництва м. Трускавця /підписи/

Трускавецька міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» /підписи/

МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця /підписи/

Депутати Трускавецької міської ради /підписи/

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