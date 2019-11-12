Власника трускавецького «Світязя» викрито на розтраті 50 мільйонів «Укрзалізниці»

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Як повідомила вчора, 11 листопада, пресслужба Служби безпеки України, на розтраті понад 50 мільйонів гривень викрито експосадовця «Укрзалізниці».

Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю «Експрес» у Шевченківському районі Києва.

Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

Викриття проводилось спільно з ГСУ Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

В СБУ прізвища посадовця не називають, проте за даними «Української Правди» йдеться про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина.

Олексій Кривопішин є власником готелю «Світязь» у Трускавці, початок будівництва якого припав на період міського голови Лева Грицака. Будівництво було завершено, а готель введено у експлуатацію в часи міського голови Р. Козира.

В період введення «Світязю» в експлуатацію до Трускавця почав їздити потяг «Хюндай» сполученням Дарниця-Київ-Трускавець. Нагадаємо, що власник «Світязя» на той момент (президентство Віктора Януковича) був керівником Південно-Західної залізниці. Після звільнення Кривопішина потяг відмінили як нерентабельний. Кривопішин очолював філію “Укрзалізниці” майже 13 років: з 2002 по 2015 рр. (крім червня 2005 – січня 2006 року).

У Трускавці дії власників «Світязя» дивним чином координувалися з однією з опозиційних сил міста у справі протидії будівництва готелю «Квітка Полонини». На сесіях міськради озвучувалися заяви за підписом директора готелю «Світязь» Юрія Загребельного та за підписом керівника ГО «Довіра» Ігоря Кісака та депутатів міської ради Р. Бучковича і А. Кісака. Вони повторюються майже дослівно.

За ініціативою власників «Світязя» та «групи Кісака» рішенням суду було відмінено зонінг у Трускавці.

За даними Вікіпедії, Олексій Кривопішин був відсторонений від виконання посадових обов’язків керівника Південно-Західної залізниці 4 березня 2015 р. Урядом Арсенія Яценюка. Тоді Уряд також виступив із проханням порушити проти Кривопішина кримінальну справу. За словами Арсенія Яценюка, чиновник державним коштом спорудив розважальний комплекс.

Таке рішення Кабмін прийняв після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопишин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village. Зокрема, журналісти оприлюднили розслідування про те, що Південно-західна залізниця під керівництвом Кривопішина безкоштовно збудувала тенісні корти для дочки міністра інфраструктури Володимира Козака.

Згодом виконуючий обов’язки голови “Укрзалізниці” заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати наступнику Кривопішина Володимиру Тягульському у виконанні обов’язків начальника Південно-Західної залізниці.

“Укрзалізниця” зазначила, що невідомих у камуфляжі провели до будівлі помічники Кривопішина, а координував їх дії начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.

У цьому зв’язку “Укрзалізниця” звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягти винних до відповідальності.

Інформація про використання ресурсу залізниці у власних інтересах перевірялась фахівцями Державної фінансової інспекції України в рамках кримінального провадження під контролем та наглядом слідчих. Рішеннями судів Шевченківського районного суду м. Києва від 16.09.2016 справа № 761/10285/15-ц; Апеляційного суду міста Києва справа № 761/10285/15-ц; Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ справа № 761/10285/15-ц, провадження № 6-26123св16 вирішено поновити Кривопішина О. М. на посаді начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця». Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/4071/16-ц, провадження № 2/752/2957/16 задоволено позов Кривопішина О. М. про захист честі, гідності та ділової репутації, стягнуто моральну шкоду за поширення недостовірної інформації засобами масової інформації (про використання ресурсу залізниці у власних інтересах).

Але Кривопішин О. М. не був поновлений на посаді через ліквідацію підприємства ДТГО «Південно-Західна залізниця», проведену в результаті реформування Українських залізниць.

У 2006-2008 Олексій Кривопішин був депутатом Київської міської ради від «Блоку Юлії Тимошенко», з 2010 — депутат Вінницької обласної ради від Партії Регіонів.

У лютому 2016 року стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко призначив Кривопішина своїм радником. У грудні 2017 року Кличко повідомив, що Кривопішин написав заяву на звільнення.

Кривопішину оголосили підозру в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

За даними пресслужби Служби безпеки України та Інтернет-ресурсів «Українська Правда» і Вікіпедія,

фото «Української Правди»

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