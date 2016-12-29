Громада Уличного – одна з найактивніших в районі

By  | 30.12.2016 | Filed under: Новини

В четвер, 29 грудня, голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко зустрівся з активом села Уличне на чолі з сільським головою Святославом Стефанівим та депутатом районної ради Михайлом Галиком. На зустрічі обговорювалися робочі питання, що стосуються пасажирських перевезень та кадрових змін у навчальному закладі села.

Очільник району в свою чергу визнав, що громада Уличного є одна з активніших в районі, адже завдяки згуртованості в селі, цього року, відновлено два пам’ятники, відкрито народний дім, а нещодавно за рахунок співфінансування облдержадміністрації та місцевих коштів встановлено вуличне освітлення. На вулиці Центральній на початку грудня з’явилося тридцять ліхтарів, а місцеві мешканці Володимир Стефанків та Василь Білан виготовили кронштейни для них, спільно громадою закріпили їх на електричних опорах. Це і є прикладом згуртованості громади, те що спільними зусиллями можна досягнути бажаного результату. Володимир Шутко побажав активу та громаді села в новому році ще успішніших проектів та звершень, здоров’я, щастя та мирного неба.

Прес-служба Дрогобицької РДА

Трускавецький вісник

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