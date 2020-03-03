Представлення Омеляна Стасули: важливі всі деталі

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Сьогодні, 3 березня, районний Народний дім зібрав еліту Дрогобиччини. Тут відбувалося чергове дежавю під кодовою назвою «представлення нового очільника райдержадміністрації». Чому дежавю? Бо той же зал, ті ж люди, ті ж запитання. Тільки очільник РДА інший. Згідно розпорядження Президента України Володимира Зеленського № 162/2020-рп «Про призначення О.Стасули головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області» новим очільником району став Омелян Богданович Стасула, методист районного Народного дому, помічник народного депутата України від Дрогобиччини Ореста Саламахи.

Зрештою, називати одного лише Омеляна Стасулу очільником району було б неправильно. Діюча система влади передбачає своєрідне двовладдя. Районом керує не лише голова райдержадміністрації, а й голова районної ради. У випадку Дрогобиччини багатолітнім керівником району є Михайло Сікора. На скількох же ж представленнях голови РДА він побував! Голови ДРДА міняються, Михайло Сікора залишається.

З Львівської ОДА приїхав представляти нового голову Дрогобицької РДА заступник Максима Козицького Юрій Холод. Він наголосив на тому, що попереду – час реформ, в тому числі реформи децентралізації. Для Омеляна Стасули новий період в його житті означатиме вихід із зони комфорт. І до кожної його дії буде прикута пильна увага громадськості, котра від влади очікує реальних змін на краще.

Виступ Омеляна Стасули був недовгим і лаконічним. Він пообіцяв виправдати довіру, яку йому надав Президент Володимир Зеленський. Можливо, забагато було вжито займенника «я», але хвилювання молодого очільника району можна зрозуміти. Вже від моменту оприлюднення розпорядження Президента у бік пана Омеляна полетіли списи та звинувачення в некомпетентності, відсутності досвіду роботи на керівних посадах, а навіть … корупції та алкоголізмі. Зрештою, ці звинувачення були озвучені й під час презентації деякими з тих, хто ставив запитання. Якщо подання декларації про доходи на день пізніше через втрату електронного цифрового підпису вважати корупцією, то чи там шукаємо корупціонерів? І де? Серед працівників Народних домів?

Ведучим представлення Омеляна Стасули можна по праву назвати Михайла Сікору, голову Дрогобицької районної ради. Він коментував виступи та запитання, «втирав носа» тим, хто його чимось розлютив. Так було з депутатами однієї з сільрад Андрієм Брезецьким та райради Русланом Цеслівим, які виступають на кожному представленні голови ДРДА.

Зрештою, запитань було не так вже й багато, хоч зал Народного дому був переповнений вщерть, чимало людей стояли. Серед тих, хто у «відкритий мікрофон» вітав Омеляна Стасулу з призначенням, були Володимир Яким, Олексій Дорофтей, Данило Островський, Микола Мандзяк, Леонід Федевич. Останній представляє ГО «Меч Арея» і запропонував новому голові РДА залишити на посаді першого заступника Руслана Щербу.

А тепер про деталі. В залі були присутні міські голови Борислава, Трускавця, Стебника. Але ніхто з них не виступив. Це виглядало досить дивно.

Другий нюанс – у залі було рекордно багато представників Трускавця. Окрім міського голови Андрія Кульчинського на представлення приїхали Лев Грицак, Іван та Василь Герльовські, Степан Вовків, Тарас Матолич, Ренат Борсук, Сергій Чурбанов, Руслан Цехмейстер, з пів десятка трускавецьких журналістів. Цей нюанс важливий тим, що трускавчани можуть посилити команду Омеляна Стасули, котра щойно формується.

Третій нюанс – Омелян Стасула фактично нічого не сказав про свої плани. Навіть відповідь на запитання про бачення розвитку фермерських господарств була доволі розпливчастою. А це означає, що новий очільник починає з нового листа, отримавши карт-бланш на Дрогобиччину.

Під час представленні голови ДРДА говорилося про співпрацю РДА та райради, про перегляд конфігурації ОТГ на Дрогобиччині, Омелянові Стасулі бажалося мудрості, виваженості, порядності. Хоча кожен з тих, хто брав слово, прекрасно розуміє, що на носі вибори, і цей факт є найголовнішим, визначальним в найближчі 7-8 місяців. І хоча про цю деталь під час представлення Омеляна Стасули не згадав ніхто, але це фактично найважливіша деталь, котру слід постійно мати на увазі. Місцеві вибори важливі для всіх – для партії «Слуга народу», для інших партій, для Дрогобицького району і для Трускавця. А від того, що робиться в райдержадміністрації і хто там працює, залежить немало.

Володимир Ключак, фото Ніни Федько

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