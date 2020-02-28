Дрогобицьку РДА очолив Омелян Стасула

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28 лютого 2020 р. Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження № 162/2020-рп «Про призначення О.Стасули головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області».

Про те, що саме Омелян Богданович Стасула буде новим головою Дрогобицької РДА, «Трускавецький вісник» повідомляв ще в середині січня у цій публікації. Згідно прогнозів, заступником Омеляна Стасули стане трускавчанин-юрист Василь Герльовський.

Дрогобицька РДА залишалася без голови, відколи призначений Президентом України Петром Порошенком Андрій Шевкенич звільнився із цієї посади. В.о. голови ДРДА до сьогоднішнього дня був Руслан Щерба. В січні в райдержадміністрації пройшло значне скорочення чисельності працівників.

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