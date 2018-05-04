Клуб готельєрів і рестораторів Трускавця розпочав свою роботу

By  | 10.05.2018 | Filed under: Публікації

Нещодавно в одному з кращих ресторанів Трускавця «Е-МОЕ» за чашкою чаю відбулось перше зібрання Клубу готельєрів і рестораторів міста-курорту. Таке неформальне об’єднання було створене з ініціативи голови правління МЦ «Європейська інтеграція України», власників та керівників ряду трускавецьких готелів, санаторіїв, ресторанів та відпочинкових закладів, які й зібрались на своє перше засідання. Відбувалось воно в форматі «Зустріч з міським головою» і на ньому були присутні близько тридцяти учасників.

Гостей привітав міський голова Андрій Кульчинський, котрий похвально віднісся до ініціативи створення Клубу та коротко розповів про промоцію міста-курорту, подальші плани в цьому напрямку і своє бачення співпраці міського голови з людьми, завдячуючи яким власне і мають можливість гості відпочивати в закладах оздоровниці. Після розповіді Андрія Кульчинського всі учасники мали можливість коротенько розповісти про себе, свій заклад і своє бачення розвитку Трускавця. Всі пропозиції та зауваження з розвитку і промоції були надзвичайно фаховими і конструктивними, адже зібрались неординарні люди і справжні професіонали своєї справи. До бесіди долучились представники Західної Шеф-групи, які були запрошені на засідання. Президент цієї організації, яка об’єднує топових шеф-кухарів Західної України та є організатором щорічної всеукраїнської виставки «HOREKA Lviv», доніс своє бачення розвитку ресторанної справи в Україні і Трускавці. Ще один запрошений – власник Студії IDRON Дмитро Малишев – розповів про сучасні технології в Інтернет-рекламуванні. Студія IDRON офіційно співпрацює з компанією GOOGLE, отож розповідь Дмитра Малишева викликала непідробну цікавість.

На завершення голова правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько запропонував такі засідання проводити хоча б раз в місяць, причому кожного разу в різних закладах. Координатором Клубу вирішено було призначити керівника кав’ярні «Старе Місто» Іллю Дробчака, який і буде займатись всіма технічними і комунікаційними питаннями, пов’язаними з діяльністю Клубу.

- Ідея створення Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця назрівала давно, – розповідає голова правління МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько, – але вдалось її реалізувати саме тепер. Я запропонував готельєрам і рестораторам такий формат зібрань, на яких вони б могли хоча б раз в місяць відірватись від своїх повсякденних рутинних обов’язків та мати можливість відпочити, поспілкуватись та спільно, в товариській, конструктивній, толерантній і відпочинковій атмосфері, вирішити якісь конкретні питання, пов’язані з професійною діяльністю. Важливо, щоб на таких зустрічах був завжди присутній міський голова, тому що саме від цього посадовця найбільше залежить стратегія розвитку курорту і важливо саме до нього донести думку і бачення з цього приводу професіоналів – власників і перших керівників закладів, від діяльності яких також напряму залежить розвиток міста. Я вдячний за підтримку цієї ідеї і за участь Андрію Кульчинському, який готовий до співпраці в такому форматі, а також власникам і керівникам готельно-ресторанної сфери. Їх небайдужістю і бажанням спільно щось робити для розвитку курорту я захоплююсь і щиро, як і вони, переконаний, що діяльність нашого об’єднання буде ефективною, корисною для розвитку міста і позбавленою будь-якої політичної чи іншої заангажованості.

Степан Гнатків

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