По 16 тисяч на брата, або Порахуємо чужі гроші

Як інформує сайт «Джерела Трускавця», утримання апарату Трускавецької міської ради обійдеться трускавецьким платникам податків у 2019 році в більше ніж 27 мільйонів гривень. Вчора, 10 грудня, проходило розширене засідання бюджетної комісії, на якому таку цифру озвучив начальник фінансового управління Микола Федоричак.

На утримання органів місцевого самоврядування планується скерувати 27,65 млн грн, з яких 24,87 млн грн складуть видатки на оплату праці. Нагадаємо, що чиновники окрім зарплати отримують чимало надбавок, які часто самі собі можуть встановлювати, а окрім того і премії. Непоодинокими є факти, коли завідувачі відділів та управлінь виписують собі і матеріальні допомоги розміром в 15-20 тисяч гривень. Про це свідчать їхні декларації про доходи.

Таке життя на широку ногу для близько 130 штатних одиниць міськвиконкому відбувається на фоні найнижчої зарплати у Трускавці серед всіх міст та районів Львівської області. Можливо, саме цим влада хоче «підтягнути» показник по середній зарплаті?

Хоча кажуть, що рахувати чужі гроші не треба, але ми все ж порахуємо. Тим більше, що ці гроші не чужі, а наші, кровно зароблені. Кожен трускавчанин, працюючи в санаторії, готелі, ресторані, магазині, школі, лікарні чи займаючись приватною бізнесовою практикою, сплачує податки. Отримані доходи міського бюджету депутати, котрі, між іншим, не отримують платні за свою депутатську діяльність, розподіляють – куди більше потрібно. Одні кошти йдуть на ремонт доріг, інші на перекриття дахів чи ремонт ліфтів, ще інші – на фестивалі, на потреби лікарні, шкіл та садочків міста, на соціальний захист і так далі. Окремою графою є видатки на управлінський апарат, тобто чиновництво.

Отже, на утримання апарату планується витратити більше 27 мільйонів гривень. В тому числі на енергоносії – 837 тис грн, інші видатки (канцтовари, оргтехніка, меблі, мийні засоби та господарські товари) складуть 1,92 млн грн. Оплата праці – 24 870 000 гривень. Беремо, що це на 130 осіб. Для кожного в середньому виходить по 191 тисяч 307 гривень в рік. Якщо цю суму розділити на 12 місяців, то в середньому місячна зарплата трускавецького чинуші – 15 тисяч 942 гривні. Звісно, є відрахування, але на руки виходить сума, про яку чимало трускавчан можуть лише мріяти.

Якщо б робота всіх 130 осіб була незамінною, фаховою, а головне – такою, якої потребує місто, то запитань, можливо, не виникало б. Але, на жаль, це робота від години до години, а не на результат. На жаль, це робота, котра дублюється (різні відділи звітують про одне й те ж), це робота, котра часто робиться для галочки, це робота часто паперова і бюрократична, котра не полегшує життя людям, а інколи ускладнює його.

Перед нами – структура виконавчих органів влади, взята з офіційного сайту Трускавецької міської ради. Глянувши на неї, навіть нефахівець побачить, що штат роздутий до неможливості. Є такі підрозділи, яких немає в містах районного значення, а тому їх можна просто скоротити, є такі підрозділи, які без особливих роздумів можна запросто об`єднати по два-три в один. Є підрозділи, які ніби чимось і займаються, хоча правових повноважень не мають жодних і діють лише як страшилка для порушників чи як реклама на стовпі, на котру можна витратити набагато менше, ніж утримання штату в кількості 2-3-4 осіб.

Але ця структура – це лише верхівка айсберга, бо окремі підрозділи мають у своєму підпорядкуванні набагато розгалуженіші структури. Якщо мова йде, для прикладу, про відділ освіти чи відділ культури, то питань нема (хоча з часом, після адміністративно-територіальної реформи та утворення Трускавецької ОТГ обов’язково виникатимуть питання про урізання видатків для спортивних та мистецьких шкіл, на гурткову діяльність чи на утримання невикористовуваних в належній мірі приміщень). Але це буде згодом. Натомість вже зараз можна ставити питання про діяльність окремих комунальних підприємств, котрі місто дотує щедрою десницею та шуйцею (а вони взагалі стоять поза структурою виконавчих органів, не підпорядковуючись жодному з відділів чи управлінь). Що толку вливати кошти в пропасть, коли користі з діяльності окремих КП як з цапа молока!

Кожна людина і кожна сім`я планує свій особистий чи сімейний бюджет з розрахунку на доходи. Якщо вони задовільні, і необхідні видатки зроблені, то можна економити і відкладати, ставлячи кошти на депозит, граючи на фондовому ринку, інвестуючи в щось чи в когось, купуючи цінні папери і так далі. Місто не може дозволити собі так вільно поводитися з грішми, але про економію треба думати завжди.

Введення воєнного стану в 10 областях України вже відбилося на Трускавці. Грудень явно відрізняється від жовтня, березня чи навіть лютого, хоча традиційно саме ці три місяці спільно з листопадом вважаються у Трускавці «низьким курортним сезоном». Наступний 2019 рік може бути роком затягування поясів для трускавчан, адже політична нестабільність завжди впливає на стабільність курортів. Тому економити буде треба.

З іншої сторони, навіть якщо все буде добре, і гроші тектимуть в казну міста таким потужним струменем, як це було в 2016-2018 роках, то вивільненим коштам завжди знайшлося б застосування. Можливо, тоді дахи шкіл чи асфальтування вулиць не робилися б у сніг та мороз наприкінці грудня, а у відповідніший час. Можливо, ОСББ могли б отримати більше коштів на потреби простих людей, і швидше б рушив процес спорудження шатрових дахів над хрущовками, масового утеплення будинків, заміни внутрішніх мереж (вода, електрика, каналізація, газ), естетичного оформлення загальних коридорів та сходових майданчиків. Бо добрий господар інвестує в розвиток, а не в проїдання. А чиновники можуть проїсти не лише 25-27 мільйонів, а й 50, їм тільки дай волю. Та й краще контролювати їхню діяльність аж ніяк не завадить. А то найчастіше буває так, що через одну паршиву вівцю все стадо страждає, і в громадян через «роботу» одного «спеціаліста» складається хибне враження про всю структуру, а винним, врешті-решт, завжди обов’язково назвуть мера. Хоча той мер (незалежно від прізвища) може і близько не знати, який бардак і які махінації творяться в тому чи іншому відділі.

Процес скорочення роздутого штату варто розпочинати вже, не чекаючи наближення виборів. Вибори в Трускавецьку ОТГ передбачені (згідно попередніх даних) у жовтні 2020 року. Об’єднана територіальна громада має бути самодостатньою. Самодостатність означає не лише заробляння на себе, а й вміле витрачання. Тож краще завчасу почати чистити авгієві конюшні бюрократичних кабінетів, коридорів та кулуарів.

Хоч опір буде, і то немалий. Аякже – а хто би хотів залишати тепле місце, на якому майже нічого не робиш, зранку до вечора ганяєш чаї з коньяками та цукерками, та обмовляєш ближніх? Це ж не цемент мішати чи вагони розвантажувати. Нічого не робиш, а щомісяця тобі 16 тисяч капає.

…Колись Трускавецька курортна адміністрація містилася в одному одноповерховому будиночку. Вже в радянські часи 11 осіб повністю справлялися з функцією «управлінських органів влади» (згодом 13). А зараз чиновників у Трускавці навіть не вміщають дві триповерхові споруди…

Володимир Ключак

Також читайте