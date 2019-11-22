Соматичне відділення в Трускавецькій лікарні буде створено з 1 січня

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, На 61 позачерговій сесії Трускавецької міської ради, яка відбулася 1 жовтня 2019 року, було прийнято рішення № 1496 «Про ліквідацію терапевтичного та неврологічного відділень КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР і створення соматичного відділення». Згідно цього рішення в КНП «Трускавецька міська лікарня» з 9 грудня 2019 р. мало бути створене соматичне відділення (відділення багатопрофільного лікування) на 55 ліжок із штатом в кількості 35,5 штатних одиниць, в тому числі 5,5 посад лікарів, 13,0 посад середнього медичного персоналу, 16 посад молодшого медичного персоналу, 1 посада іншого персоналу з місячним фондом оплати праці 154 780,00 грн. по штатному розпису.

Проте днями з КНП «Львівська обласна клінічна лікарня» надійшов лист-прохання відтермінувати створення соматичного відділення у Трускавецькій лікарні до 1 січня 2020 р. Тож 22 листопада 2019 року було скликано 65 позачергову сесію Трускавецької міської ради, якою було внесено зміни в рішення Трускавецької міської ради № 1496 від 01.10.2019 р. Зміни стосуються виключно термінів – терапевтичне та неврологічне відділення ліквідовуються, а соматичне відділення створюється не з 09.12.2019 р., а з 01.01.2020 р. Питання доповідав головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня» Ігор Стасик, за нього проголосувало 19 депутатів (одноголосно).

Під час позачергової сесії також були озвучені депутатські запити – відносно ремонту провулка з вул. Б. Хмельницького до вул. Мазепи (Олег Карпин), щодо замощення бруківкою та облагородження внутрішньоквартальних проїздів біля шкіл та дитячих садочків міста (Василь Тимчишак), а також щодо сушок будинків №18 та №22 на вул. Мазепи, які перебувають в аварійному стані (Зоряна Домбровська).

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