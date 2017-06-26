Прийом громадян в Долішньому Лужку

23 червня 2017 року фахівці відділів «Бориславське бюро правової допомоги» та «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Фурдзин та Галина Кітраль провели комплексний інформаційно-консультативний захід за участю сільського голови с. Долішній Лужок Василя Котика та головного бухгалтера сільської ради Галини Куцопей.

Під час інформаційно-консультативного заходу мешканці с. Долішній Лужок отримали юридичні консультації з наступних питань: порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність; реєстрація права власності на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на нерухоме майно; призначення пенсії за віком та по інвалідності; перерахування пенсії для внутрішньо переміщеної особи та ін.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Крім того, Руслан Фурдзин провів інформаційну сесію для працівників Долішньолужецькоої сільської ради на тему: «Стандарти якості надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги», зокрема, звернула увагу на особливості законодавчого регулювання надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування, основні принципи та цінності, на яких ґрунтується надання такої правової допомоги, а також строки її надання.

Також Галина Кітраль розповіла про порядок добровільного об’єднання територіальних громад та формування спроможних територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями; процедуру виділення земельних ділянок учасникам АТО.

Окрім цього, Руслан Фурдзин та Галина Кітраль зауважили, що виїзні прийоми громадян є одним із напрямків роботи відділів Бориславського, Дрогобицького та Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відбуватимуться й надалі.

Руслан Фурдзин та Галина Кіталь розповсюдили буклети «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», а також повідомили контактні дані Дрогобицького, Бориславського та Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можна звернутися за отриманням юридичної консультації: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян проводиться з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

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