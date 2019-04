Рівняння з усіма невідомими

LII сесія Трускавецької міської ради завершилася. Друге пленарне засідання сесії пройшло сьогодні, 18 квітня, і протривало трохи більше двох годин. За цей час депутати не розглянули жодного питання порядку денного, перенісши їх (всі, що залишилися до розгляду) на Страсний Четвер. Було все – і блокування трибуни, і істеричні крики, і розважливі аргументи, і обласні депутати від різних політичних сил, і бійці «Правого Сектора» в уніформі, і громадські активісти. Не було єдиного – бажання дійти до спільного знаменника, якогось компромісу. Тому show must go on.

Про те, що легко не буде, було зрозуміло з самого початку озвучення ініціативи створення спільного підприємства з ПрАТ «Трускавецькурорт». Застереження, що з циганами та державою в азартні ігри не грають (в даному випадку ПрАТ явно не держава), мером до уваги не бралося. Він чітко лобіює входження міста в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», хоча ні жодного впливу на прийняття рішень, ні користі в фінансовому плані (для міста!), ні будь-яких інших переваг громада не матиме. В Андрія Кульчинського аргумент один – це шанс поступово брати під контроль громади гідромінеральну базу курорту. А про те, що цей «шанс» може бути мишоловкою, голова не думає.

Перше пленарне засідання LII сесії ТМР пройшло 26 березня доволі спокійно, бо всі «гарячі» питання були відкладені. Як виявилося, відклали питання участі в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» до часу, коли вся країна переймається президентськими виборами. Мотивація зрозуміла – кому в останній тиждень перед вирішальним голосуванням буде до якихось земельних питань ПрАТу і гідромінеральної бази Трускавця? Але задуми провалилися – сесія так і не дійшла до розгляду вищезгаданих питань.

На початку засідання з депутатськими запитами виступили Василь Тимчишак, Юрій Яворський, Микола Сеньків, Андрій Степаненко. Переважно стосувалися вони господарських питань (ремонт дитячих та спортивних майданчиків, вентиляційні ходи в будинку №70 на вул. Стебницькій, реконструкція вулиці Курбаса, свавільне обклеювання опор зовнішнього освітлення на вул. Сагайдачного тощо).

Депутат Юрій Яворський озвучив питання неефективності роботи по участі в обласних мікропроектах та проектах Державного фонду регіонального розвитку, навівши порівняльні з Дрогобичем та Бориславом цифри. Так, якщо Дрогобич подав на конкурс проектів місцевого розвитку 80 проектів і має шанс виграти 52 (65% успішності), а Борислав подав 34 проекти і має шанс виграти 25 (73% успішності та залучення 5 млн. грн.), то Трускавець спромігся подати тільки 14 проектів, з яких лише 3 потрапили до фінальної стадії розгляду (ефективність 22%). На запитання депутата відповідали міський голова Андрій Кульчинський та його заступник, депутат Львівської облради Олексій Балицький. Відповідальною за стан справ по роботі з мікропроектами Андрій Кульчинський назвав начальницю управління розвитку ТМР Наталію Скибак.

Після цієї короткої розминки всі вже готувалися приступати до розгляду питань порядку денного, аж тут до мікрофона вийшов Роман Бучкович і запропонував перенести всі питання на певний час задля довивчення. Його пропозицію підтримали Андрій Кісак, Василь Тимчишак, Юрій Яворський, натомість за негайний розгляд «сирих» питань проголосувало 15 депутатів (Габшій, Герльовський, Карпин, Кенц-Березюк, Кіселичник, Малащак, Наконечний, Пономаренко, Савченко, Сазонова, Сеньків, Стародуб, Степаненко, Цехмейстер, Кульчинський). Запам’ятайте ці прізвища – так наразі виглядає промерська більшість плюс ще декілька відсутніх на сьогоднішній сесії.

Повторно відкласти розгляд дражливих сирих питань запропонував Андрій Кісак, але і його пропозиція не набрала достатньої кількості голосів. Тоді депутати фракції КУН (а їх є два: Роман Бучкович та Андрій Кісак) знову внесли пропозицію відкласти ці питання. Та міський голова не поспішав втретє ставити одну і ту ж пропозицію на голосування. Щоб не допустити до цинічного розгляду питань, які суперечать волі громади, Андрій Кісак заблокував центральну трибуну, а бічні мікрофони захопили Роман Бучкович та голова ГО «Трускавецький Автомайдан» Олександр Богуцький.

І тоді слово взяла громадськість. Подібно як на громадських слуханнях з цього питання, які проходили 14 березня, не знайшлося жодного представника громадськості, який схвально поставився б до афери міського голови та ПрАТу. У виступах та репліках Ігоря Кісака, Віри Стецик, Сергія Кнюха, Олександри Олійник, Олександра Богуцького, і згаданих вище депутатів Романа Бучковича, Андрія Кісака, Ігоря Яворського, Василя Тимчишака вчувалися біль та переживання за долю рідного міста, неспокій за те, що громаду можуть втягнути у кабалу, і це в той час, коли є певні проблеми з недоїмкою.

Чому б не вивчити це питання, навіщо нам купувати «кота в мішку» і віддавати гроші, котрими управлятимемо не ми? Хіба доля «Трускавецького водоканалу», де рішення приймає не місто, а ТОВ «Альфа-Плюс», нічого нас не навчила? Чи не пора міському голові піти у відставку? Чи нема тут часом ознак корупційних діянь? Як мотивував ПрАТ Андрія Кульчинського, що мер замість відстоювати інтереси громади став адвокатом та лобістом ПрАТу? Ці та інші питання, як озвучені, так і глибоко втиснені в серця небайдужих трускавчан, згущували атмосферу в залі Народного дому. За дійством спостерігали обласний депутат, голова фракції «Батьківщина» у Львівській обласній раді Юрій Гудима, міський голова Трускавця 2002-2010 рр., голова МГО «Рада Старійшин», непримиренний борець за повернення гідромінеральної бази Трускавця у власність громади міста Лев Грицак, воїни АТО – бійці ДУК «Правий Сектор», журналісти, активна громадськість.

Оскільки нагальним є прийняття рішення про співфінансування проектів, які перемогли в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку у Львівській області за рахунок коштів місцевого бюджету (з порядку денного LIII позачергової сесії), то голоси за відкладення питання по ТОВ «Лікувальні води» почали звучати і з табору прихильників діючого мера. Як зазначили Микола Сеньків, Василь Вовчанський та Андрій Остапчук, треба дійсно довивчити питання, озброїтись хорошим юридичним супроводом, отримати від ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» весь пакет необхідних документів (бо вони наразі тикають по одному на кожному засіданні), і зваживши всі «за» та «проти», винести питання на наступну чергову сесію. Звичайно, якщо місто матиме хоча б 51% акцій у цьому ТОВ, тоді можна буде думати про прийняття пропозиції ПрАТу. В іншому ж випадку не залишається нічого іншого, як реанімувати комунальну ГГРЕС, і почати бурити свої свердловини та повністю витіснити банкрута з ніші, котра є надважливою для Трускавця. Так, як це успішно робить Олександр Чебаненко, видобуваючи та продаючи трускавецьку «Нафтусю» (просто з іншого родовища), котра не поступається ПрАТівській ні за якістю, ні за лікувальними властивостями, ні за смаком, ні за запахом, ні за іншими параметрами.

Якщо може одна людина сказати «Ні!» монополістові, то хіба не зможе цього зробити вся громада? Звичайно, може, при умові, що влада на її стороні, і що ця влада не мотивується у невідомий спосіб зі сторони тих, хто грає в азартні ігри.

Як неможливо розв’язати рівняння з усіма невідомими, так само неможливо йти на угоду з підприємством, котре «кидало» та обманювало місто вже багато-багато разів, причому за різних мерів. Бо така угода може бути дійсно катастрофою для курорту та його жителів.

Володимир Ключак

