Трускавчанка віддала знайдену сумочку зі 150 тисячами гривень

У Трускавці відбувся Відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби «OPEN FIRST TRUSKAVETSKY SPRING» серед юнаків і дівчат 10-12 років. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». Загалом юні борці із 17 команд з Одеської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької, Львівської областей України та Молдови боролися 14-15 березня в спортивно-оздоровчому комплексі Трускавецького ДЮСК “Спортовець”. Загальне керівництво турніром здійснювалось Львівською обласною асоціацією спортивної боротьби України та Трускавецьким ДЮСК «Спортовець».

На урочистому відкритті змагань учасників всеукраїнського турніру вітали секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович. Головний суддя змагань Володимир Раковський ознайомлював присутніх з програмою змагань.

Призерами всеукраїнського турніру стали вихованці Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер Семен Гардій) – Трач Вікторія (ІІ місце) та Рудий Максим, а Дзюбайло Андріана виборола І місце та стала переможцем у номінації «За волю до перемоги».

Приємною несподіванкою та наглядним прикладом для всіх учасників змагань було не тільки нагородження Дзюбайло Андріани грамотою і медаллю за перше місце, статуеткою у номінації «За волю до перемоги», а ще й вручення їй спеціального Кубку «За чесність».

Приводом для останньої нагороди був благородний вчинок юної борчині – напередодні змагань вона знайшла біля свого будинку чоловічу сумочку… набиту грошима. В сумочці було 150 тисяч гривень! Згадавши, що бачила таку сумку в руках свого сусіда, дівчина без вагань віднесла знахідку до його квартири…

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