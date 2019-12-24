На турнірі з бадмінтону трускавчани вибороли 17 призових місць

24.12.2019 | Filed under: Новини

21-22 грудня 2019 р. у Львові на дитячому турнірі з бадмінтону «Команчерики» (до дня св. Миколая) взяли участь 80 юних спортсменів 10-12 років з Ужгорода, Трускавця, Мостиськ та Львова.

Трускавець представляла команда вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» (тренер Юрій Бєлов), які вибороли 17 призових місць: Кас’яненко Ярослав (І, І), Кулик Влад (ІІІ), Кропивницька Анна (І, ІІ), Черемісін Віктор (І), Федів Марія (ІІ, ІІ), Мельникович Назар (І, ІІІ), Жеплінська Віолетта (ІІ, ІІІ), Спариняк Вероніка (ІІ), Спариняк Софія (ІІІ), Семенюк Влад (ІІІ), Федів Василь (ІІІ , Федан Ярослав (ІІІ).

Всі учасники турніру достойно змагались, показали гарний рівень підготовки та отримали солодкі подарунки від св. Миколая.

Виїзд на змагання відбувся за підтримки відділу у справах сім’ї, молоді і спорту Трускавецької міської ради.

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