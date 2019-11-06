Плавці зі «Спортовця» показали хороші результати

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30 жовтня 2019 р. у Трускавці, в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбувся регіональний турнір з плавання «Золота осінь-2019» серед учнів 7-15 років.

Змагання проводились з метою популяризації плавання серед учнів міста, виявлення рівня підготовленості вихованців відділення плавання та активізації фізкультурно-масової роботи у ДЮСК «Спортовець».

У цьогорічному турнірі взяли участь більше 100 юних плавців з Чернівців, Львова, Дрогобича та Трускавця.

Багаторазовими переможцями та призерами турніру стали юні трускавчани: Білан Божена, Стефанишин Поліна, Вітєбський Артур, Кирчей Стас, Моргун Артем, Якимів Марко, Скалич Христина, Ковальчук Аліса, Думальський Микола, Гошовський Іван, Муцин Юліан, Андрейко Тарас, Гладкий Олег, Допілка Сергій, Пахолок Олена, Асафат Анастасія, Моргун Артем, Фендик Володимир, Жгута Олександра, Макар Остап, Барков Дмитро та Лялюк Ліля.

03 листопада 2018 року у м. Миколаїв (Львівська обл.) відбувся обласний турнір з плавання пам’яті Романишина Михайла Васильовича.

У змаганнях взяли участь плавці 10-12 років з Червонограду, Львова, Дрогобича, Стрия, Сокаля, Нового Роздолу, Долини, Миколаєва та Трускавця.

В особистому заліку переможцями та призерами відкритого обласного турніру стали вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець»: Лялюк Ліля (100 н/с, ІІІ місце, 100 бат., ІІ місце), Жгута Олександра (50 в\с, ІІІ місце, 50 н\с, ІІІ місце), Стефанишин Поліна (50 н\с, І місце, 50 в\с, ІІ місце). Вітаємо призерів!

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