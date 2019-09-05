50 екіпажів змагатимуться у ралі “Ворота України”

05.09.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, сьогодні, 5 вересня, на Дрогобиччині стартує VII етап чемпіонату України з гірських автоперегонів, V етап чемпіонату України з ралі «Ворота України» 2019. Унікальність цієї події в тому, що в один вікенд в одному місці відбудуться одразу два чемпіонати.

У змаганнях загалом очікується 50 екіпажів, а це 100 осіб з різних областей України. Учасники змагань з гірських автоперегонів мають подолати 6 підйомів на 3-х кілометрах гірської траси.

Загальна довжина дистанції ралі «Ворота України» – 260 кілометрів гравійної траси, 112 км з яких підуть у залік змагань, дві суперспецділянки.

Програма змагань:

5 – 6 вересня

Змагання з гірських автоперегонів у рамках VII етапу чемпіонату України

6 вересня

18:00 – підведення підсумків та відзначення переможців/призерів VII етапу чемпіонату України з гірських автоперегонів.

7 вересня

  1. 30 – 20.30 – ознайомлення з трасою V етапу чемпіонату України з ралі «Ворота України» 2019, заїзди на суперспецділянках у смт.Східниця;

21:00 – 22.00 – урочисте відкриття ралі «Ворота України» в амфітеатрі смт.Східниця

8 вересня

09.00 – 18.30 – швидкісні змагання з автоперегонів;

20:30 – 21.30 – визначення переможців V етапу чемпіонату України з ралі «Ворота України» 2019.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу касира
    22.08.2019 | 14:40

    Запрошуємо на роботу касира в м. Трускавець! Вимоги: економічна освіта; відповідальність; чесність; уважність. Робота позмінна. Тел. 097-947-48-89 (Мар`яна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Запрошуємо на роботу (0)24 липня у Трускавці не буде води (0)

  • Оренда двокімнатної квартири у Трускавці
    19.08.2019 | 10:31

    На довготривалий період здається двокімнатна квартира по вул. Сагайдачного (м. Трускавець), І поверх. Меблі, холодильник, пралка, плитка, газовий котел, місце для паркування, комора. Тел. +38-067-172-81-98 (Тетяна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)“Ювента” оголошує набір в школу спортивних та бальних танців (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Борислав запрошує на […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви