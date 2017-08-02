В озері знайшли тіло 29-річного чоловіка

By  | 02.08.2017 | Filed under: Новини

На Львівщині водолази віднайшли тіло загиблого на воді жителя м. Борислав. Про це 2 серпня повідомили в прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

31 липня о 00.24 до рятувальників надійшло повідомлення, що між м. Трускавець та м. Борислав в озері виявлено тіло жителя м. Борислав, 1988 року народження.

На місце події виїхала оперативна група місцевих рятувальників. При зовнішньому огляді дзеркала та берега водойми тіла не виявлено.

До пошукових робіт залучили водолазів Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Упродовж дня водолази проводили пошуки та потопельника не знайшли. Пошукові роботи були припинені у зв’язку із закінченням кисню в балонах.

1 серпня о 13.10 водолази центральної рятувально-водолазної служби тіло загиблого витягнули з озера без ознак насильницької смерті.

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