Вбити дитину чи дати їй шанс?

By  | 25.05.2018 | Filed under: Новини

У Дрогобичі сьогодні, 25 травня, було відкрито «Вікно життя». Вікно, в якому жінка може анонімно залишити свою новонароджену дитину, знаходиться в пологовому будинку на вул. Шептицького, 7. Ідея відкриття «Вікна життя» належить ГО «Рух за життя».

Чин освячення «Вікна життя» здійснив єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій Комар у співслужінні з кількома священиками. Він же й виголосив невелику промову з нагоди цієї події. В заході взяли участь мер Дрогобича Тарас Кучма, його заступник з гуманітарних питань Василь Качмар, головний лікар Дрогобицької міської лікарні Володимир Чуба, головний лікар пологового відділення Володимир Штогрин, лікарі, учасники «Руху за життя», представники ЗМІ, небайдужі дрогобичани.

Основна мета створення «Вікна життя» – звести до мінімуму кількість жахливих випадків, коли матері позбавляють життя своїх новонароджених дітей або залишають їх на вокзалах, смітниках, у парках, де немає шансів вижити. Інколи жінка приховує свою вагітність, не стає на облік, народжує дитину не в пологовому будинку, і в розпачі здатна на страшний крок. Тож «Вікно життя» може врятувати життя немовляти. Навіть якщо буде врятоване хоч одне життя, то це вікно вартувало відкривати, зазначив єпископ Григорій Комар.

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