Виступ Заслуженої хорової капели “Трембіта” у Трускавці 13 січня (відео)

З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]