Єднати людей за святковим столом

15.01.2020 | Filed under: Публікації

14 січня, на Старий Новий рік у Трускавецькому міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (директорка Надія Онаць) пройшло Свято Пампуха. В затишній сімейній обстановці всі присутні колядували під акомпанемент акордеоніста Артема Плитина, дивилися вертеп від міської організації «Українська молодь Христові», а потім пригощалися власноруч приготовленими смаколиками.

Господині, які принесли свої дари на Свято Пампуха, постаралися на славу – вони не лише спекли найрізноманітніші пампухи (з тертим маком, повидлом, джемом, шоколадом, горіхами, згущеним молоком та інші), але й принесли фрукти, торт, шарлотку, соки власного виробництва, інші солодощі, а навіть мікрогріни, які є головним трендом у здоровому харчуванні – молоді паростки зелені та овочів, що пустили перші листочки (горох, соняшник, редиска, льон, кінза). Вирощуванням мікрозелені займається одна з сімей із числа внутрішньо переміщених осіб (переселенців з зони АТО-ООС), які є підопічними центру соцслужб.

Окрім колядування та частування пампухами підопічні центру соціальних служб взяли участь у різних іграх, котрі провели фахівці центру. Зокрема кожна з учасниць святкової зустрічі витягувала побажання на Новий Рік, дбайливо загорнуте в формі квітки. Також зі святами присутніх привітали та всього найкращого побажали секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та директорка ТМЦСССДМ Надія Онаць.

В центрі соціальних служб впевнені, що сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають потребу не тільки в матеріальній чи психологічній підтримці, але і в спілкуванні. І трапеза за спільним столом як в одній великій родині зближує людей, дарує їм позитивний настрій, додає віри у власні сили та краще майбутнє.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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