З Днем незалежності України!

0 SHARES Share Tweet

Шановні трускавчани та гості міста-курорту!

Від щирого серця вітаю вас з найбільшим святом нашої держави – Днем Незалежності України! Це свято нашого патріотизму та гордості, віри та надії, любові до рідної землі, відданості та впевненості у тому, що все в нас буде добре.

Незалежність України не розпочалася лише 24 серпня 1991 року, в день проголошення Акту про державний суверенітет. Наша незалежність – це тисячолітня історія, це княжа держава Київська Русь, це козацька Україна – Військо Запорозьке, це державотворчі зриви початку та середини ХХ століття. Наша незалежність – це українська вишиванка та рідне слово, народна пісня і обереги нації, тисячі Героїв давнини та сьогодення, котрі поклали своє життя на вівтар нашої Батьківщини.

В цей святковий для кожного українця день, коли серце щемить від гордості, що ти – Українець, коли блакитне небо возвеличується над жовтостиглими ланами збіжжя, хочу побажати всім нам, дорогі краяни, щастя, добра, миру, злагоди, удачі, щедрої долі та Божого благословення. Нехай наші сім`ї проживають у любові та радості, нехай наші столи будуть повними, друзі щирими, а дні довгими та наповненими яскравими позитивними враженнями.

Вірю в Україну, у її добре майбутнє і хочу поділитися своєю вірою з усіма вами! Миру та добра вам, щастя та достатку, радості та любові!

Слава Україні!

Лев Грицак, генеральний директор ГКК «Карпати», міський голова Трускавця 2002-2010 рр.

(Переглядів 1 , 4 переглядів сьогодні)