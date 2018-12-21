З пересуванням на свята проблем бути не повинно

By  | 04.01.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у четвер, 3 січня, в Дрогобицькій райдержадміністрації відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів голова РДА Андрій Шевкенич. Основним питання, що розглядалося на засіданні було недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час святкування Різдвяних свят та у зв’язку із можливим різким погіршенням погодних умов, зокрема очікується значне зниження температури, снігопади та ожеледиця.

Тому було прийнято рішення у разі подальшого погіршення погодних умов обмежити рух великогабаритних транспортних засобів. З метою забезпечення доїзду у всі населені пункти району філії «Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський облавтодор» з районного матеріального резерву виділено одну тисячу тон дизельного палива. Керівник району наголосив, щоб особливу увагу дорожники звернули на відрізок дороги Борислав-Східниця та доїзд в гірські населені пункти. Піску і солі є достатньо, і в разі необхідності дороги повинні бути посипані, зазначив Андрій Шевкенич.

Комісія доручила патрульній поліції перевіряти технічний стан автомобілів, особливу увагу звертати на маршрутні транспортні засоби.

Зниження температури та снігопади в час Різдвяних свят може створити проблеми енергопостачання мешканців району, тому комісія ТЕБ і НС доручила Дрогобицькому та Бориславському РЕМам, Дрогобицькому УЕГГ забезпечити цілодобове чергування працівників для ліквідації можливих наслідків під час святкування  та можливої негоди, а за необхідності звертатися до керівництва для виділення додаткових аварійних бригад.

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