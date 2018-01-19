Запит на тему ПрАТ “Трускавецькурорт” у Верховній раді України. 19.01.2018

Платим за лайки! – Выплаты по требованию! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей [...]