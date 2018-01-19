Запит на тему ПрАТ “Трускавецькурорт” у Верховній раді України. 19.01.2018

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Положение о Международном фестивале конкурсе искусств «Покори сцену» Сроки проведения фестиваля-конкурса: 2-3 февраля 2018 года. Срок подачи заявок: до 26 января 2018 года. Организаторы и учредители фестиваля-конкурса: - ДОО «Спивограй» (Кривой Рог, Украина); - Киевская городская организация «Матери и сестры – молодежи Украины». - Международный продюсерский центр «Star Media Production» (Тбилиси, Грузия); Цели и задачи [...]
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