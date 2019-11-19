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Нещодавно на головній сторінці товариства ПрАТ “Трускавецькурорт” з`явився допис, в якому звучить відповідь на численні нападки з боку колишнього мера Трускавця Лева Грицака. Одна зі статей з’явилася одразу після того, як на баланс міста безоплатно було передано історичні надкаптажні споруди у міському парку.

Як пояснили ситуацію і велику кількість негативних публікацій на свою адресу у ПрАТ “Трускавецькурорт”, такі речі відбуваються виключно тому, що ця людина знову будує свій передвиборчий піар на знайомій йому стратегії – звинувачення, перекручування фактів, суцільному негативі, щоб на цьому фоні виглядати “рятівником” і “дбайливим господарником”. Шкода, що у цій передвиборчій агітаційній клоаці, яка виливається на голови опонентів пана Грицака, опинився імідж міста курорту. Відповідь на звинувачення товариства “Трускавецькурорт” у тому, що читайте нижче.

“22 жовтня ПрАТ «Трускавецькурорт» безкоштовно передало на баланс міста, а саме комунального підприємства «Парк Курортний», 15 об’єктів нерухомого майна, частина з яких мають статус пам’яток архітектури місцевого значення. Це знакова для товариства та міста Трускавець подія, що свідчить про ефективність та результативність обраного шляху співпраці між бізнесом та місцевою владою. Але не всім потрібні якісні зміни на курорті. Одним з таких людей є бувший мер Трускавця Лев Грицак. Він одразу з’являється там, де приймаються рішення, що мають на меті вивести місто зі стану пострадянської коми і зробити його курортом європейського рівня. Не став винятком і цей випадок.

Як тільки був підписаний акт передачі майна, Лев Грицак видав черговий пасквіль з критикою міського голови та ПрАТ «Трускавецькурорт». Втім, критики там мало, – має місце суцільне перекручування фактів і тотальна брехня від людини, що перебувала два терміни на посаді міського голови і прекрасно володіє інформацією. Отже, це факт свідомої маніпуляції громадською думкою.

Головним аргументом критики пана Грицака є те, що об’єкти, передані у володіння місту, не мають жодної цінності. І дійсно, для нього – жодної. Це підтверджує факт, коли у 2007 році згідно рішення міської ради за його підписом на баланс міста перейшов ряд об’єктів. У цьому переліку були приміщення більярдної, електромайстерні та альтанка, але аж ніяк не історичні об’єкти і пам’ятники. Зрозуміло, адже землю під ними надто складно використати в комерційних цілях, а витрат на утримання надто багато. Тобто як і в минулому, так і в теперішній час пан Грицак думає про матеріальну вигоду, особистий зиск, а не «непотріб» у вигляді історичних пам’яток.

Все це не дивно, адже для нього не має цінності і найбільше багатство курорту – мінеральна вода «Нафтуся». Санаторій «Карпати», власником якого є пан Грицак, починаючи з червня цього року не постачає для своїх відпочивальників цю воду, і на даний момент невідомо, яку саме воду вже довший час споживають для оздоровлення відвідувачі санаторію. З крану? Зі Східниці? Чи, може, Моршинську? Важко уявити, але це факт: так чинить людина, що на словах представляє себе опікуном курорту.

Його слова – не більше ніж популізм перед черговими виборами мера Трускавця. На омріяну ним посаду, до якої мешканці міста його близько не підпускають вже другі вибори підряд, адже мають гіркий досвід його головування. Отже, давайте повернемося до того, що ж відбувалося зі згаданими об’єктами і парком за ті вісім років, коли на посаді мера був пан Грицак.

З 2002 по 2010 рік міський парк знаходився у власності міста і обслуговувався під керівництвом мера. Коли у 2003 році він своїм рішенням перевів парк до себе у підпорядкування, він врахував всі вигоди, але не думав, що парк потребує таких значних витрат на утримання. До цього часу існувала «Курортна рада», а у парку був штат близько 30 осіб. В парку висаджували квітники три рази на рік, і працювали парники, де вирощували декоративні квіти. Регулярно виділялися кошти на утримання парку, адже вони були у кошторисі усіх витрат «Курортної ради». І ніхто не міг економити на парку, бо «Трускавецькурорт» відповідав за парк, а наглядачами були міська рада, представники якої раз на тиждень ходили і виписували приписи – в стилі «там гілка впала, там ще щось треба прибрати».

До 2003 року парк утримувався дуже добре. Доріжки на «Юзі» були всі заасфальтовані, а саме джерело облаштоване для відпочивальників комплексом з гранітних плит, піалою та краниками подачі води для зручного користування. Все було в ідеальному стані. Але у 2005 року, при повній байдужості місцевої влади, яку очолював у той період пан Грицак, всі ці гранітні плити, з краниками та піалами, були вирвані із землі і вивезені у невідомому напрямку. Огорожа опинилася на металобрухті. До 2003 року, коли Трускавецькурорт володів цим парком, таке уявити було неможливо, адже в парку була організована охорона, яка захищала всі об’єкти від крадіїв та вандалів. А потім почався хаос.

Тільки зараз територію довкола пам’ятника Міцкевичу почали замощувати, але чомусь пан Грицак, не згадує, що до пам’ятника колись йшли два сходові спуски, які брутально розібрали по частинах. А нижче пам’ятника була скульптура, яку просто поламали і здали «на метал». І все це сталося за часів його керівництва містом. При цьому громада аж тепер дізналася, про те що колишній мер, Лев Грицак отримав нагороду за реконструкцію пам’ятника, до якої він ніяким чином не був причетний.

Тому сьогоднішня критика з його боку щодо стану парку і об’єктів в ньому є зухвалим проявом політичного авантюризму. Він користується тим, що не всі можуть знати чи пам’ятати реальний перебіг подій. Але на щастя, такі люди є. І вони не дозволять йому маніпулювати фактами.

До прикладу, пан Грицак говорить, що колодязь «Фердинанд» є виведеним з ладу, а джерело «Едвард» постачає воду для санаторію «Кришталевий Палац»… Це, як мінімум, дивні висновки від людини, що претендує на авторитетну думку. «Едвард» виведено з експлуатації на початку 60-х років у зв’язку з обвалом. Це шахта глибиною 7 метрів з горизонтальною вирубкою в бік «Кришталевого палацу». Але приблизно з 1961-1962 років звідти воду ніхто не бере, бо через обвал в джерелі зник сірководень. А ось саме з «Фердинанду» кілька останніх років велося постачання «Кришталевого палацу» мінеральною водою.

Втім до найбільшої маніпуляції бувший мер вдається, коли говорить про повернення гідромінеральної бази громаді. Не розділяючи поняття Надр та Об’єктів гідромінеральної бази, він навмисне повторює, що все це треба повертати громаді. Насправді, надра завжди належали і належать державі і громаді. Їх не треба нікуди повертати. А от гідромінеральну базу повинна обслуговувати ліцензована організація, яка має відповідні дозволи. І тому свердловини, спеціальні споруди, мережі тощо, в таких випадках є у власності і компетенції експлуатаційних організацій.

Це питання публічно піднімалося ще у 2008 році, і вже тоді пан Грицак свідомо сплутував ці поняття. Треба завжди пам’ятати, якщо під ресурсами розуміється об’єм мінеральних вод, який знаходиться під землею, то це є загальнодержавна власність. Якщо мається на увазі технологія видобування і транспортування, то цим може займатися виключно спеціалізована організація, що має ліцензію і відповідні засоби видобування і транспортування, які є власністю цієї організації. І ніколи не треба змішувати ці поняття.

За словами Грицака, «місто навантажили хворими об’єктами, що не мають комерційної цінності». За такого ставлення до історично важливих для міста споруд і архітектурних пам’яток, якби у той час все це майно перейшло в комунальну власність міста, і відповідно під управління пана Грицака, сьогодні цих об’єктів вже просто би не існувало. На щастя цього не сталося, і ПрАТ «Трускавецькурорт» вдалося зберегти їх для міста.

Останнім часом активізувалися прихильники торпедування розвитку курорту. Вони всіма засобами намагаються зупинити процеси, що зроблять неможливим повернення до минулого, коли в місті його очільник керувався власними інтересами, нехтуючи громадою та самим курортом. Наслідки ми всі бачимо, тому можемо впевнено заявити, – повернення до цього не буде. А будь-яка зухвала брехня буде отримувати спростування і відповідну реакцію тих, проти кого вона спрямована!”

Пресслужба ПрАТ «Трускавецькурорт»

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