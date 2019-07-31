СП створюється, верхній бювет колись відкриється (може), ПрАТ «Трускавецькурорт» працює

0 SHARES Share Tweet

В останній день липня прес-конференцію для трускавецьких та львівських журналістів провів генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський. Зустріч з пресою проходила на 9 поверсі готелю «Міротель», в ресторані, з якого відкриваються чудові панорамні краєвиди на Трускавець.

Майже тригодинне спілкування можна поділити умовно на п’ять частин: 1) безпосередньо прес-конференція, 2) спілкування за філіжанкою кави, 3) екскурсія в першу санітарну зону, до джерела Трускавецької «Нафтусі», 4) огляд нижнього бювету, 5) візит до бювету санаторію «Кристал». В цій публікації зупинимося виключно на перших трьох частинах зустрічі з Андріаном Драновським.

Отже, розпочав Андріан Львович зі звіту-презентації. Сума сплачених ПрАТом зборів, податків і платежів до міського бюджету за 2018 рік становить 15 мільйонів 781,9 тис. грн. Це перше місце в Трускавці серед всіх підприємств. Одне з основних бюджетоутворюючих підприємств Трускавця було відзначено Державною фіскальною службою – у лютому 2019 р. ПрАТу вручили подяку за високий рівень податкової культури.

– Це наш внесок у зміцнення фінансової стабільності регіону, – каже Андріан Драновський і переходить до характеристики двох пріоритетних проектів співпраці з громадою: 1) ті, що стосуються розвитку міста та підтримки ініціатив громади, а також просуванню бренду Трускавця за його межами та популяризація головного надбання – мінеральної води «Нафтуся», 2) стан гідромінеральної бази Трускавця, джерел мінеральних вод та умов їхнього обслуговування.

– «Нафтуся» Трускавецького родовища є водою унікальною в своєму роді, – наголошує Андріан Драновський. – Вимоги до її підготовки перед споживанням в бюветі затверджені Вченою радою УНДІ медичної реабілітації та курортології, а якість води підтверджена медичними та бальнеологічними висновками.

Ще в цьому, 2019, році ПрАТ «Трускавецькурорт» планує розробити та втілити в життя проекти екскурсійно-лекційного характеру (у бюветі та на спеціально виділених майданчиках на території ПрАТу), провести медичні та інші професійні форуми (спільно з владою міста та іншими санаторіями і готельно-відпочинковими комплексами), провести семінар на тему збереження родовищ мінеральних вод. Також в ПрАТі планують поширити серію матеріалів, розроблених нами спільно з кандидатом геологічних наук паном Василем Дяківим, спрямованих на збільшення обізнаності споживачів води про процеси, пов’язані з утворенням, видобуванням, обробкою та доставкою мінеральної води до бюветів.

Кульмінацією 2019 року стане урочисте святкування 70-річчя від дня створення (ХІІ.1949) гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції (ГГРЕС). Захід проходитиме в грудні ц.р. і включатиме Форум, присвяченій живій воді «Нафтуся», її цілющим властивостям, правильному застосуванню та її ролі у житті і процвітанні нашого регіону.

Окремо зупинився Андріан Драновський на темі спільного підприємства. Ініціювання процесу створення СП з міською радою для передачі в спільне користування інфраструктурними об’єктами гідромінеральної бази, правом на обслуговування яких згідно державних ліцензій володіє саме ТОВ «Трускавецькі мінеральні води», керівник ПрАТу вважає однією з найвагоміших заслуг. Нагадаємо, що саме ця тема стала ключовою в житті міста в першій половині цього року, а входження міськради в ТОВ «ТЛВ» відбулося під жорстким продавлюванням чинного мера попри протести мешканців та громадських активістів.

Як каже Андріан Драновський, робота в цьому напрямку триває і надалі, у червні місту передано ряд об’єктів у курортному парку (колодязі та надкаптажні споруди «Едварда», «Фердинанда», «Броніслави», «Юзі», музична альтанка, недіючий туалет, ряд пам’ятників) – цю передачу затверджено рішенням ТМР №1402 від 20.06.2019.

Але не тільки про позитиви та досягнення говорив Андріан Дранвоський. Не оминув увагою він того факту, що ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» на даний момент є нерентабельним (-29,3% рентабельності за січень-травень 2019 р.) і вказав на причини цього. Зрештою, тема не нова –чимало малих готелів, вілл, пансіонатів, а останнім часом і великих оздоровчих закладів не укладають угоди на купівлю «Нафтусі», і через це підприємство «ТЛВ» терпить збитки. Із 83 підприємств угоди уклали лише 35, натомість 48 відмовляються. Є й такі, що угоди уклали, але платити не поспішають. З ними спори вирішуються в судовому порядку.

Продовжуючи тему спільного з містом підприємства по видобутку та реалізації мінвод, очільник ПрАТу чітко зупинився на трьох кроках в цьому напрямку: 1) проводиться робота для отримання висновків незалежної юридичної фірми супроводу процесу входження в ТОВ «ТЛВ»; 2) створена та невдовзі розпочне роботу комісія щодо проведення інвентаризації основних засобів ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», до її складу входять представники цього товариства та Трускавецької міської ради; 3) триває процес розробки програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець.

Говорячи про найближчі плани, керівник ПрАТу виокремив такі з них: 1) спільно з мерією та депутатським корпусом продовжити організаційну роботу щодо створення спільного підприємства, 2) продовження поточних ремонтних робіт у залах бювету, заміна покрівлі даху, оновлення та впорядкування території навколо бювету, 3) пошуки інвесторів: залучення додаткових інвестицій дасть можливість пожвавити роботу об’єктів у нагірній частині міста, 3) відпрацювання заходів щодо популяризації мінеральних вод Трускавецького родовища.

Одним із запитань до Андріана Драновського була доля верхнього бювету. Скільки ще чекати на його відкриття – 10 років, 20, 50 чи 100? А може цей об’єкт взагалі розібрати до фундаменту і на його місці «бахнути» черговий дев`ятиповерховий готель з ресторанами? А може продати під торговий центр, або ж зробити з нього музей «Нафтусі» чи виставковий зал?

Бювет ніхто не зноситиме, на його місці готель чи ресторан не будуватиме, але й коштів на його реконструкцію зараз немає, – розводить руками Андріан Львович. Адже конструкція відслужила своє, куполоподібний дах поіржавів і становить небезпеку. А відпочивальники можуть пити воду в новому бюветі сан. «Кристал», каже доповідач. Втім, чіткої відповіді коли ж бювет відкриють і чи відкриють взагалі, так і не прозвучало. Пролунав натяк – а яка доцільність? Швидше за все, ми з вами, шановні читачі, навряд чи доживемо до дня відкриття верхнього бювету у Трускавці.

Згадує Андріан Драновський і недобудови, які півмісяцем стоять навколо бювету №2 вже з добрий десяток років, мріє про інвестора, надіється, що спільно з міською владою вони (ПрАТ і ТОВ «ТЛВ») заставлять (!!!) власників майна добудувати об’єкти в нагірній частині міста.

Спілкування з Андріаном Драновським продовжувалося під час кави-брейк та подорожі до першої санітарної зони суворої охорони і центрального бювету. Львівських журналістів, серед яких були представники телеканалу «Перший Західний», Інтернет-видань «Leopolis» та «GalNet», цікавили властивості «Нафтусі», особливості процесу її формування, причини неможливості бутилювання та транспортування цілющої води, питання можливості впровадження платного відпуску мінвод, а навіть те, як укладатимуться стосунки ПрАТу з новою владою Трускавця після майбутніх місцевих виборів. Зрештою, останнє питання можна вважати провокативним, адже станом на сьогодні ніхто не готовий назвати прізвище тієї людини, котра прийде на заміну Андрієві Кульчинському.

На завершення Андріан Драновський наголосив, що очолюване ним підприємство готове до діалогу та співпраці з усіма здоровими силами в місті задля популяризації «Нафтусі» та роботи на спільне благо рідного Трускавця.

Натомість в першій санітарній зоні про особливості формування «Нафтусі» та дбайливу роботу над її збереженням гостям зі Львова розповів головний інженер ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» Володимир Кісак.

Після цього гості попрямували до центрального бювету, щоб потім ще поїхати оглянути бювет санаторію «Кристал».

Володимир Ключак

(Переглядів 1 , 70 переглядів сьогодні)