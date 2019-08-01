До теми пресконференції Андріана Драновського

01.08.2019 | Filed under: Публікації

«В останній день липня пресконференцію для трускавецьких та львівських журналістів провів генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський». Так починається  стаття Володимира Ключака, опублікована вчора у «Трускавецькому віснику».

На фото очільник ПрАТ «Трускавецькурорт» виглядає симпатичним, респектабельним чоловіком. До кількох останніх пресконференцій і я його вважав інтелігентною людиною, яка в силу своєї посади на службі у бенефіціаріів вимушена лавірувати між ними і протестуючою громадою.

Після вказаної пресконференції я зрозумів, що людину засмоктало те «болото», сморід від якого вже почули трускавчани, навіть не повністю посвячені у проблему знущання над мінеральною водою «Нафтуся» та іншими. Людина вже так заговорилась, що, можливо, сама вірить у ту брехню, що вилітає з її вуст. Але це підло, цинічно так обманювати громаду.

«Якість води підтверджена медичними та бальнеологічними висновками», говорить п. Драновський. Так, посвяченим зрозуміло, що висновки про цілющі властивості «Нафтусі» давались і підтверджувались Інститутом медичної реабілітації та курортології. Колись.

А що Ви зробили на сьогодні? Чому не допускаєте громадськість до контролю над видобутком і якістю «Нафтусі»? Чому, закривши бювет №2 і з порушенням законодавства підвівши воду «Нафтуся» до санаторію «Кристал», при підготовці води до роздачі використовуєте обладнання, яке в рази знижує її якість? Хто дозволив Вам використовувати таку технологію? Ким вона погоджена чи затверджена? Може УНДІ медичної  реабілітації та курортології? Та чи взагалі вони про це знають?

А чому не допускались до перевірки комісії від контролюючих згідно законодавства міністерств? А за що Ваше підприємство було оштрафоване на 68 тис. гривень? За встановлену ціну на мінводу. То що, далі будете брехати трускавчанам? Не боїтеся зганьбити свого батька, шановану у місті людину?

Скільки людей Ви скоротили?

А яким чином Ви, п. А. Драновський, спільно з міською владою «заставите», як Ви висловились, підприємства, що стоять навколо бювету №2, «добудувати об’єкти в нагірній частині міста»? Чи Ви думаєте, що говорите, чи хворієте нарцисизмом, повіривши у свою всесильність і зверхність над громадою? Так завжди не буде. Зметуть вас люди, «благодійників» таких.

Ви ж разом із міською владою створили кризову ситуацію в місті, закривши бювет №2, закривши кілька санаторіїв-тисячників. Мешканці верхньої частини міста, підприємці втратили можливість працювати там із-за запустіння. Чи Ви і їх разом з міською радою заставите відкрити магазини на безлюдних вулицях?

Вам повік не змити ганьби за занепад міста-курорту і знущання над його мешканцями…

Лев Грицак

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