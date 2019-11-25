7-8 грудня відбудеться хакатон з доступу до правосуддя

25.11.2019 | Filed under: Новини

Координаційний центр з надання правої допомоги спільно з громадською організацією KYIV Legal Hackers 7-8 грудня 2019 року проводить Access to Justice Hackathon.

Захід відбудеться на базі правових клубів PRAVOKATOR у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Запрошуємо юристів, студентів, програмістів, маркетологів, дизайнерів зануритися в атмосферу legal tech.

На Access to Justice Hackathon ви зможете:

– розвинути і втілити ідеї надання юридичних послуг людям, які не можуть дозволити собі оплачувати послуги класичних юристів;

– створити продукти, націлені на захист прав, боротьбу з дискримінацією, булінгом, насильством в сім’ї та іншим;

– придумати альтернативні способи вирішення юридичних проблем, які доведуть, що правосуддя може бути простим і доступним.

Якщо ви зацікавлені в партнерстві, пишіть сюди: kyivlegalhackers@gmail.com

Деталі тут: https://legalhackathon.net/

Реєстрація учасників тут: http://bit.ly/2PWGEgM

Партнерами системи надання БПД у проведенні Access to Justice Hackathon є: Міжнародний фонд «Відродження», Програма USAID «Нове правосуддя» – USAID New Justice Program, Open World Ukraine – програма обмінів усередині законодавчої гілки влади США, лабораторія інноваційного розвитку UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, UNHCR Ukraine – Агентство ООН у справах біженців в Україні.

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