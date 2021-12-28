Чи потрібен курорту унікальний ресурс – мінеральна ропа?

28.12.2021 | Filed under: Публікації

Мінеральні води – основний лікувальний фактор нашого бальнеологічного курорту. Саме вони є основою і підґрунтям для діяльності усіх санаторно-курортних закладів Трускавця. І хоч основну лікувальну цінність має унікальна лікувальна вода Нафтуся, важливість інших лікувальних факторів є не менш вагомою. Тож сьогодні поговоримо про ще одну важливу складову бальнеологічного лікування та доступний лікувальний фактор, який дещо обділений увагою на нашому курорті – мінеральну ропу.

Перед тим, як приступити до написання цієї публікації, я зробила невеличке дослідження, з’ясувавши один не вельми приємний факт – більшість оздоровниць курорту замінили цей природній ресурс на дешевші штучні аналоги, а подекуди просто «повелися» на маркетингові хитрощі і взялися споживати непритаманний нашому курортові бішофіт. Не будемо дискутувати на тему ефективності та користі згаданого продукту, хоча у цьому є великі сумніви, про які свого часу застерігали деякі науковці.

Однак одразу звернемо на негативний глобальний фактор – відсутність у керівників наших оздоровниць так званого побутового патріотизму щодо цього питання. Я поясню, що це означає на конкретному прикладі. Багато хто з нас чув такий вислів, який повсякчас використовують наші західні сусіди, поляки: «Тo dobre, bo to jest polskie». Для тих, хто не розуміє, перекладу: то є добре, бо то є польське. Патріотизм поляків змушує нас задуматися над власним патріотизмом, який має властивість бути вибірковим. Як це виглядає в контексті нашого курорту? Це коли усі, хто має стосунок і вплив на розвиток курорту, вважають за потрібне розвивати своє, використовувати даний Богом ресурс. В ідеалі це мало б бути саме так. Однак так не є.

Якби я була відпочивальницею, я б неодмінно запитала: які види ванн є в арсеналі оздоровниці і чи використовується для цього виду бальнеологічних процедур цінна та унікальна трускавецька ропа? І, судячи з опитування, знаєте, що я почула б? Відповідь була б негативною. І це вражає. Це свідчить насамперед про тотальну комерціалізацію процесу бальнеолікування та певну його штучність.

Якщо побутовий патріотизм для більшості керівників санаторіїв – річ аморфна і не усім зрозуміла, то варто подумати про інший важливий аргумент на користь використання власних природніх лікувальних факторів. І насамперед ідеться про ідентичність та унікальність. Чому штучні аромати і бішофіт стали популярнішими за більш природню, більш досліджену та доступну нам мінеральну ропу трускавецького походження? Відповідь напрошується одна: зручніше, легше, дешевше купити незрозумілий продукт сумнівної ефективності і продавати його як лікувальні ванни, аніж використати лікувальну базу власного походження.

І, що найважливіше, є позитивний приклад, коли використання мінеральної ропи, природнього лікувального ресурсу нашого курорту напряму пов’язане з успіхом та популярністю оздоровниці. За приклад можна узяти санаторій, лікувальна база якого славиться як на теренах нашої держави, так і далеко за її межами – готельно-курортний комплекс «Карпати». Для цієї оздоровниці використання лікувальної ропи та інших лікувальних факторів курорту є в пріоритеті. Саме тому гості санаторію обирають саме його лікувально-діагностичну базу для реабілітації та оздоровлення.

Маю надію, що мої невеличкі польові дослідження цікавої і неоднозначної теми використання місцевих природних лікувальних ресурсів отримають своє продовження. Чекаю на дискусію знавців цієї тематики, а також цікавою є думка лікарів та дослідників-науковців.

 Галина Носова

(Переглядів 1 , 28 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви