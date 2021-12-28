Чи потрібен курорту унікальний ресурс – мінеральна ропа?

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Мінеральні води – основний лікувальний фактор нашого бальнеологічного курорту. Саме вони є основою і підґрунтям для діяльності усіх санаторно-курортних закладів Трускавця. І хоч основну лікувальну цінність має унікальна лікувальна вода Нафтуся, важливість інших лікувальних факторів є не менш вагомою. Тож сьогодні поговоримо про ще одну важливу складову бальнеологічного лікування та доступний лікувальний фактор, який дещо обділений увагою на нашому курорті – мінеральну ропу.

Перед тим, як приступити до написання цієї публікації, я зробила невеличке дослідження, з’ясувавши один не вельми приємний факт – більшість оздоровниць курорту замінили цей природній ресурс на дешевші штучні аналоги, а подекуди просто «повелися» на маркетингові хитрощі і взялися споживати непритаманний нашому курортові бішофіт. Не будемо дискутувати на тему ефективності та користі згаданого продукту, хоча у цьому є великі сумніви, про які свого часу застерігали деякі науковці.

Однак одразу звернемо на негативний глобальний фактор – відсутність у керівників наших оздоровниць так званого побутового патріотизму щодо цього питання. Я поясню, що це означає на конкретному прикладі. Багато хто з нас чув такий вислів, який повсякчас використовують наші західні сусіди, поляки: «Тo dobre, bo to jest polskie». Для тих, хто не розуміє, перекладу: то є добре, бо то є польське. Патріотизм поляків змушує нас задуматися над власним патріотизмом, який має властивість бути вибірковим. Як це виглядає в контексті нашого курорту? Це коли усі, хто має стосунок і вплив на розвиток курорту, вважають за потрібне розвивати своє, використовувати даний Богом ресурс. В ідеалі це мало б бути саме так. Однак так не є.

Якби я була відпочивальницею, я б неодмінно запитала: які види ванн є в арсеналі оздоровниці і чи використовується для цього виду бальнеологічних процедур цінна та унікальна трускавецька ропа? І, судячи з опитування, знаєте, що я почула б? Відповідь була б негативною. І це вражає. Це свідчить насамперед про тотальну комерціалізацію процесу бальнеолікування та певну його штучність.

Якщо побутовий патріотизм для більшості керівників санаторіїв – річ аморфна і не усім зрозуміла, то варто подумати про інший важливий аргумент на користь використання власних природніх лікувальних факторів. І насамперед ідеться про ідентичність та унікальність. Чому штучні аромати і бішофіт стали популярнішими за більш природню, більш досліджену та доступну нам мінеральну ропу трускавецького походження? Відповідь напрошується одна: зручніше, легше, дешевше купити незрозумілий продукт сумнівної ефективності і продавати його як лікувальні ванни, аніж використати лікувальну базу власного походження.

І, що найважливіше, є позитивний приклад, коли використання мінеральної ропи, природнього лікувального ресурсу нашого курорту напряму пов’язане з успіхом та популярністю оздоровниці. За приклад можна узяти санаторій, лікувальна база якого славиться як на теренах нашої держави, так і далеко за її межами – готельно-курортний комплекс «Карпати». Для цієї оздоровниці використання лікувальної ропи та інших лікувальних факторів курорту є в пріоритеті. Саме тому гості санаторію обирають саме його лікувально-діагностичну базу для реабілітації та оздоровлення.

Маю надію, що мої невеличкі польові дослідження цікавої і неоднозначної теми використання місцевих природних лікувальних ресурсів отримають своє продовження. Чекаю на дискусію знавців цієї тематики, а також цікавою є думка лікарів та дослідників-науковців.

Галина Носова

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