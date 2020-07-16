Давні вілли матимуть туристичне ознакування

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Влада Трускавця дбає про збереження архітектурної та культурної спадщини курорту та його промоцію. І робить все можливе для того, щоб потенційні та реальні відпочивальники отримували максимум позитивної інформації про курорт Трускавець, «Нафтусю», інші лікувальні води, про переваги відпочинку на нашому курорті, про важливі оздоровчі, історичні та культурні об’єкти тощо.

Однією з чергових позитивних ініціатив влади Трускавця є намір ознакувати важливі туристичні об’єкти – спочатку старі трускавецькі вілли, згодом об’єкти в курортному парку (надкаптажні споруди, скульптурні композиції, дерева-екзоти та ін.). Інформаційні щити біля вілл, а в майбутньому і на початку бульварів, площ та окремих вулиць – це лише дещиця з тієї важливої роботи, яка потрібна, яка об’єднує нашу громаду і яка буде зроблена.

Зустріч з екскурсоводами на тему ознакування об’єктів туристичної інфраструктури проходила сьогодні, 16 липня, в готелі «Трускавець 365». Провів робочу нараду нещодавно призначений радник міського голови Трускавця Руслан Пристай, у якого є великий досвід роботи в галузі промоції, туризму, а найголовніше – бачення яким має бути кінцевий результат. Участь в зустрічі взяли відомі краєзнавці та екскурсоводи Трускавця Іван Скибак, Микола Іваник, Станіслав Чапля, Віктор Пиців, працівниця музею історії міста-курорту Марія Курищук, директор готелю «Трускавець 365» Сергій Чурбанов, працівники управління розвитку міста на чолі з його очільницею Наталією Скибак.

На початку півторагодинної зустрічі Руслан Пристай озвучив ряд ініціатив, які зможуть зацікавити гостей Трускавця та урізноманітнити їхній відпочинок. Було згадано про ознакування об’єктів, про розробку ряду пішохідних маршрутів, у тому числі поблизу Трускавця на Помярки та на Орів, про міні-музеї, про роботи над реновацією надкаптажних споруд, про збереження архітектурних, гідрогеологічних та дендрологічних пам`яток та ряд інших. Що стосується інформаційних таблиць, то ряд суттєвих зауважень щодо їхнього змісту, вигляду та форми внесли реноватор костьолу в Трускавці, автор та ведучий вечорів органної та камерної музики, екскурсовод Станіслав Чапля, автор та співавтор ряду краєзнавчих розвідок та інших книг, екскурсовод Микола Іваник, автор нарисів з історії Трускавця та кількох інших монографій, колишній директор Єпархіального музею Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, екскурсовод з величезним стажем та досвідом Іван Скибак.

Робота вестиметься поетапно. Зрозуміло, що в майбутньому варто встановити інформаційні стенди і на тих місцях, де колись стояли втрачені об’єкти, як для прикладу славнозвісний Дептак, втрачений у 2009 році, перші лазнички, з яких починався курорт, будівля Товариського Клубу, будівля водолікарні (зруйнована за попередньої каденції), вілли, які були спалені, розібрані, попали в руїну чи втрачені в інший спосіб. Обговорювалося і питання відкриття для гостей інших цікавих об’єктів, які, на жаль, залишаються поза увагою екскурсоводів. Ще одна проблема, яку підняли учасники зустрічі – неправдиві розповіді окремих аматорів, котрі ведучи екскурсії, розповідають всілякі нісенітниці і часто замість сприяти іміджу Трускавця лише шкодять курорту. Інша тема – трускавецький Монмартр, музиканти в парку, шумове навантаження, питання гармонії зорової, слухової та емоційної тощо.

Всі пропозиції були ретельно занотовані та будуть враховані. На наступних зустрічах буде затверджено текст інформаційних стендів. Також відбудеться виїзне засідання робочої групи, на якому в польових умовах буде оглянуто зовнішній та внутрішній стан надкаптажних споруд, окремих вілл, пам’ятників та скульптурних композицій.

Подібні зустрічі задля збереження нашої архітектурної та культурної спадщини будуть проводитися не лише з екскурсоводами, але і з фахівцями в інших галузях. Адже наша мета – не лише зберегти те, що нам залишили наші предки, але і поділитися з цим безцінним скарбом з усім світом. Кожен українець, кожен європеєць має захотіти приїхати на лікування та відпочинок до Трускавця і пізнати його чарівні куточки, довідатися про ті милі серцю кожного трускавчанина об’єкти, які становлять обличчя нашого курорту. Тільки разом маємо робити промоцію – кожен на своєму місці. І все, що робиться, має робитися для Трускавця та для примноження його слави та величі! Саме так вважає міський голова Андрій Кульчинський, котрий підтримує вищезгадані ініціативи.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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