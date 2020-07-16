Діти з рідкісними захворюваннями отримали у подарунок сеанси дельфінотерапії

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Мрії збуваються. Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами “Оскар” у Трускавці долучився до благодійного проєкту “Місяць добра”, який організував ТРК «Перший Західний». Протягом місяця за підтримки меценатів телеканал здійснював найзаповітніші мрії 17 дітей із орфанними захворюваннями.

Керівництво трускавецького дельфінарію теж не залишилося осторонь і в рамках даного проєкту реалізувало мрію поплавати з дельфінами для трьох діток із рідкісними захворюваннями. Та замість звичайного плавання, у розважальному закладі вирішили подарувати учасникам акції сеанси дельфінотерапії, що є більш корисно для таких дітей.

11-річний Яків Федосієнко, 5-річна Юлія Войтович та 4-річна Вероніка Гурська у дельфінарій приїхали вперше. Діти були дещо схвильовані, але щасливі від того, що вперше побачили дельфінів.

“Ідея спробувати дельфінотерапію у нас виникла давно, бо Яків дуже любить воду і плавати у ній. Та ми відкладали візит у дельфінарій через заборону лікарів. Оскільки вони боялися, що в сина будуть судоми. Зараз у дитини стан ремісії і ми вирішили спробувати. Син був дуже задоволений від сеансу з дельфінами. Це було видно по ньому. Це його”, – розповіла мама Якова Наталія Федосієнко.

Дещо складнішим далося плавання для п’ятирічної Юлії Войтович, яка весь сеанс плакала. Та дельфінотерапевт з десятирічним стажем Олександр Пономаренко заспокоїв і пояснив, що це нормальна реакція дитини: “Дельфіни випромінюють ультразвук, який впливає на кору головного мозку. А саме змушує деякі її неактивні частини збуджуватися. Для більшого ефекту найкраще звісно відвідати п’ять таких процедур і більше. Але навіть одне заняття приносить для дитини і задоволення, і користь. Це однозначно”.

“Юля сьогодні трохи без настрою. Їй була захолодна вода. Але коли до неї підплив дельфін – вона одразу заспокоїлася. Ми побачили, що реакція у дитини дуже хороша. Ми дуже вдячні телеканалу і дельфінарію за можливість пройти дельфінотерапію. Це так приємно, коли в сучасному суспільстві хтось робить добрі справи не з вигоди, а просто так…Ми дуже вдячні вам”, – додала мама Марія Войтович.

Не менш вдячною є і мама 5-річної Софійки Ольга Матвіїшин. Днями голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин долучився до акції “Місяць добра”, яка ще триває, і придбав для цієї дівчинки зі СМА сертифікати на три сеанси дельфінотерапії. “У Софійки буде насичений липень. У нас в Трускавці є дельфінарій і в неї буде добра нагода поплавати з дельфінами. Це допомагає і дарує усмішку. Сподіваюся і щиро вірю, що у дівчинки все буде добре. Трускавець чекає на неї”, – зазначив політик.

“У нас зараз складний період у житті, тож ви нам подарували радісний момент. Ми вам щиро дякуємо. Софійка щаслива, бо вона обожнює плавати і мріє побачити дельфінів”, – з відчутним хвилюванням у голосі додала мама Ольга.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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