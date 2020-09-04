Капремонт житлового фонду: щороку робилося більше, ніж за всю минулу каденцію

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У 2016-2020 роках видатки з бюджету розвитку міста на житлово-комунальне господарство Трускавця в частині капітального ремонту житлового фонду склали 24 млн. 320 тис. грн. Тобто Трускавець інвестував у житловий фонд (ОСББ та інші житлові будинки) щороку (!) в середньому по 4 млн. 684 тис. грн. власних коштів.

Ця щорічна сума інвестицій є значно вищою, ніж загальний кошторис видатків на капітальний ремонт житлового фонду у Трускавці в попередній каденції 2010-2015 рр. Тоді ці видатки за 5 (!) років склали всього лише 3 млн. 077 тис., тобто в середньому по 615 тис. 400 грн. щороку.

Підтримка ОСББ є такою вагомою завдяки тому, що Трускавець відмовився від непрозорої схеми викидання грошей на вітер шляхом вливань у мертвонароджені комунальні підприємства, як це було за попередників. Так, приснопам`ятне КП «Наше місто» викачало з міського бюджету мільйони, але йшли вони на зарплату керівникам, утримання організаційної структури, роздутого апарату, а будинки залишалися невідремонтованими, були в страшному вигляді. Видатки шляхом поповнення статутних фондів таких комунальних підприємств як «Наше місто», комунальна ГГРЕС (недіюча, але кошти витрачалися), а згодом комунальне АТП, КП «Трускавецьтепло» та інші були вкрай неефективними.

В попередніх каденціях не скупилися на внески до статутного фонду суб’єктів господарювання: у 2011 р. на це було витрачено 1 млн. 941 тис. 400 грн., в 2012 р. 2 млн. 355 тис. 700 грн., в 2014 – 1 млн. 682 тис. 300 грн. Для порівняння: у 2018 році такі внески скоротилися до 586 тис. 400 грн., в 2019 до 482,5 тис. грн., а в цьому році взагалі дорівнюють нулю. Тобто, поламано хребет цій непрозорій системі викачування коштів з міського бюджету шляхом вкидання їх у бездонну яму неефективних підприємств. Тепер місто підтримує лише ті КП, які добре себе зарекомендували, дійсно ефективно господарюють і в яких громада має потребу. Прикладом такого комунального підприємства є «Парк курортний».

В давнє минуле відійшли такі непрозорі схеми дерибану бюджетних коштів, як це було до 2010 року. За період існування КП «Наше місто», процедуру банкрутства якого розпочато в 2011 р., в це підприємство «вбухали» біля 20 млн. грн. бюджетних коштів. Якщо згадати, що тоді курс гривні до долара був 1 до 5, то на теперішні гроші це орієнтовно 100 млн. грн.! Якби ці гроші йшли за призначенням так як зараз (тобто безпосередньо в ремонт будинків), то Трускавець давно міг бути містом №1 в Україні за якістю житла.

За даними управління житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради, в 2016 році на поточні ремонти житлового фонду (окрема програма) було виділено 5 млн. 112 тис. 720 грн., в 2017 – 6 млн. 241 тис. 270 грн., в 2018 – 5 млн. 778 тис. 640 грн., в 2019 – 6 млн. 268 тис. 220 грн. Загальна сума вкладень за 5 років – 24 млн. 320 тис. грн. В УЖКГіБ є дані по кожному будинку – скільки на що витрачено. В результаті кожен зі 104 багатоквартирних будинків Трускавця, збудованих до 1991 року, отримав свою інвестицію з міського бюджету: ремонтувалися покрівлі, замінювалися електромережі та мережі водопостачання та водовідведення, ремонтувалися ліфти, виконувалися інші роботи.

Економіка повинна бути економною та ефективною. Кожна гривня, яка вкладається містом в ОСББ, жорстко контролюється. До цього спонукає інша програма, яку реалізує УЖКГіБ. Мова про програму «30 на 70», коли місто оплачує 70% вартості ремонтних робіт, а 30% становлять кошти мешканців ОСББ. Ця програма змушує трускавчан дбайливо ставитися до вибору підрядника робіт, контролювати кожну копійку.

Так, по програмі співфінансування (робоча назва «30 на 70») у 2016-2020 рр. в багатоквартирні будинки інвестовано 18 млн. 957 тис. 931 грн. 19 коп. З цієї суми кошти міста складають більше 13,2 млн. грн., залучені кошти мешканців – 5,67 млн. грн.

По роках: у 2016 програма «30 на 70» профінансована трохи більше ніж на 2 млн., в 2017 – майже 4,7 млн., в 2018 – 4,1 млн., в 2019 – 4,8 млн. Хоча 2020 рік є непростим для бюджету Трускавця через коронавірусний карантин, та все ж планується завершення розпочатих робіт по програмі «30 на 70» в сумі біля 3,2 млн. грн.

ОСББ також залучає кошти з інших джерел, і прикладом є виграш трьох мікропроєктів, які профінансовані з обласного бюджету.

Окрім безпосередніх вкладень у ОСББ та інші житлові будинки, місто в 2016-2020 рр. реалізувало проєкти реконструкцій прибудинкових територій, заміни мереж (труби, кабелі тощо), через що оновлені будинки оточені привабливими територіями. Але це зовсім інша тема, яка потребує додаткового висвітлення.

Тенденція підтримки ОСББ має продовжуватися. Адже насамперед потрібно дбати про простих людей, підтримувати їх у їхньому прагненні жити в комфортних чистих відремонтованих оселях, і допомагати фінансово саме їм. Підтримка ОСББ та благоустрій у місті були та залишаться одним з пріоритетів міського голови Андрія Кульчинського.

«За ці п’ять років ми пережили у Трускавці справжню революцію в житловому фонді. Раніше на 140 житлових будинків у місті існувало лише близько 10 ОСББ. Станом на сьогодні практично всі будинки мають формат ОСББ. Більше 24 млн. грн. було потрачено на різні проєкти підтримки ОСББ: чи капітальний ремонт даху, чи заміна електромереж, чи водопостачання, чи ліфтів. Крім того ми успішно започаткували в місті програму «30 на 70», яка показала, що ми пішли у правильному напрямку. На це було потрачено більше 18 млн. грн. А всього в будинках було реалізовано 373 різні проєкти. Замінено більше 60% труб водопостачання та каналізації, бл. 40% електромереж у старих будинках, відремонтовано біля половини старих дахів. Практично майже у всіх будинках Трускавця вікна в під`їздах замінені на металопластикові. Це та ситуація, коли мотивація дає результат, і цей результат дійсно вражає. Особливо коли проаналізувати що було 5 років тому і що є зараз – то це кардинальні, просто колосальні зміни. І я радий, що так відбулося, що ми отримали довіру від голів ОСББ та від мешканців, і що ми створили ту модель, яка приречена на успіх», – каже міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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