Місце паломництва, місце прослави Господа, місце, яким можуть гордитися Трускавець та Україна

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Непересічна та важлива подія в духовному житті краю відбулася у неділю, 27 вересня, у свято Чесного та Животворящого Хреста Господнього. На території церкви святого Миколая у Трускавці було освячено Гріб Господній. Освятив каплицю правлячий єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Владика Ярослав Приріз у співслужінні чисельного священства. Меценатом облаштування святині є депутат Львівської обласної ради, голова правління СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України Олександр Іванович Чебаненко.

– Над втіленням цього проєкту каплиці Гробу Господнього ми працювали протягом двох років. Ідею зробити таке місце сили, місце паломництва, копію єрусалимського Гробу Господнього у Трускавці подав наш отець-декан Петро Івасівка. Це унікальна споруда, і я не знаю чи десь в Україні, а можливо і в Європі є щось подібне в таких масштабах.

Масштаби вражають, адже висота каплиці понад 7 метрів. Саргофаг відливався з бетону, зверху засипано землею. А на майданчику під хрестом стоять Мати Божа, Марія Магдалина та святий Іван Богослов. Всі фігури висотою по 2,2 м.

Коли постало питання спорудження статуй, то я не захотів, щоб вони були сірими, як їх переважно роблять. Я багато разів був у соборі Святого Петра в Римі, і завжди захоплююся композицію «Пієта» Мікелянджело, на якій Матір Божа тримає на руках мертвого Ісуса Христа. Скульптурна композиція зроблена з великої брили білого мармуру, Мікелянджело створив цей шедевр у віці 23 роки. Тож і ми вирішили фігури робити не сірими, а світлими.

Виконано нашу композицію за американською технологією, яка гарантує її збереження в первозданному вигляді як мінімум 300-400 років. Їй не страшні ні перепад температур, ні вологість, ні інші подібні речі.

У каплиці є образ Ісуса Христа, який наче дивиться за тобою куди б ти не йшов. Підеш направо – Ісус дивиться на тебе, підеш наліво – теж дивиться. Це дуже символічно, що за кожним нашим кроком, що би ми не робили, Господь дивиться, Він все бачить. І ця ікона спонукає задуматися чи ми ходимо правильними дорогами і куди ми йдемо.

Я пишаюся тим, що зміг долучитися до такої богоугодної справи, адже фактично за мої кошти зроблені статуї, все облаштування всередині. І хочу подякувати всім парафіянам церкви св. Миколая, які допомагали, та всім іншим за те, що маємо у Трускавці тепер таке чудове духовне місце, місце спокою, рефлексії та натхнення, місце духовної сили та величі – Гріб Господній.

А найперше дякую Богові за високу честь та можливість долучитися до розбудови церков на Дрогобиччині», – каже Олександр Чебаненко.

Тут важко не погодитися зі словами Олександра Івановича, адже він є одним з найбільших благодійників, які давно щедро допомагають нашим церквам. Так, завдяки йому з нуля почала будуватися церква Покрови Пресвятої Богородиці у Трускавці, котра зараз є однією з окрас міста-курорту. Завдяки Олександрові Чебаненку було споруджено нову дзвіницю біля церкви св. Миколая та встановлено вилитий спеціально для цього величезний дзвін. А ще він за власні кошти повністю перекрив купол церкви св. Миколая (зроблений з міді). І таких прикладів не злічити, так їх є багато.

А тепер каплиця Гробу Господнього буде спонукати вірних до роздумів над Стражданнями Господа нашого Ісуса Христа та Його славним Воскресінням. За богоугодний чин Владика Ярослав Приріз нагородив фундатора каплиці та доброчинця Олександра Чебаненка грамотою.

Володимир Добрий, фото Ігоря Фецяка

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