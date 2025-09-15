Михавко-молодший  в епіцентрі футбольних подій

0 SHARES Share Tweet

Не встигли ще ми «насититися» інформаціями про карʼєрний ріст вихованця доброгостівського футболу, зараз гравця основи київського «Динамо» Тараса Михавка, як уже «смакуємо» новиною про одного з його братів. У складі молодіжної команди «Епіцентру» дебютував Дмитро Михавко. На жаль, шістнадцятирічний дебютант своїй команді не допоміг, позаяк та розгромно поступилася «рухівцям». Однак у Дмитра шлях у великий футбол лишень розпочинається. Тож побажаємо юному футболісту вдало влитися у командну гру і завжди бути в епіцентрі футбольних подій.

Нагадуємо вболівальникам, що талановитий Дмитро Михавко, як і його більш впізнаваний брат Тарас, пройшли відому футбольну школу Романа Михайліва в ДЮФШ СК «Львів».

А тим часом Михавко-старший відзначився у звітному поєдинку столичного дербі проти «Оболоні» забитим мʼячем, вдруге вивівши «біло-синіх» уперед. Але «пивовари», які вкрай вдало стартували у цьогорічному чемпіонаті, не знітилися і таки відігралися, відібравши у чемпіона очки.

Орест Хандоняк

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)