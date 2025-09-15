Михавко-молодший  в епіцентрі футбольних подій

15.09.2025 | Filed under: Публікації

Не встигли ще ми «насититися» інформаціями про карʼєрний ріст вихованця доброгостівського футболу, зараз гравця основи київського «Динамо» Тараса Михавка, як уже «смакуємо» новиною про одного з його братів. У складі молодіжної команди «Епіцентру» дебютував Дмитро Михавко. На жаль, шістнадцятирічний дебютант своїй команді не допоміг, позаяк та розгромно поступилася «рухівцям». Однак у Дмитра шлях у великий футбол лишень розпочинається. Тож побажаємо юному футболісту вдало влитися у командну гру і завжди бути в епіцентрі футбольних подій.

Нагадуємо вболівальникам, що талановитий Дмитро Михавко, як і його більш впізнаваний брат Тарас, пройшли відому футбольну школу Романа Михайліва в ДЮФШ СК «Львів».

А тим часом Михавко-старший відзначився у звітному поєдинку столичного дербі проти «Оболоні» забитим мʼячем, вдруге  вивівши «біло-синіх» уперед. Але «пивовари», які вкрай вдало стартували у цьогорічному чемпіонаті, не знітилися і таки відігралися, відібравши у чемпіона очки.

Орест Хандоняк

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    05.01.2023 | 16:23

    Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

  • Запрошуємо вивчати англійську мову!
    26.08.2022 | 15:47

    Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви