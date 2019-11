Niepodległa nas łączy

0 SHARES Share Tweet

Dzień Niepodległości Polski świętowano w Drohobyczu w niedzielny dzień 3 listopada z inicjatywy Fundacji św. Antoniego (założycielka Olga Pawłowska). To już nie pierwszy rok Fundacja zrzesza miejscowych Polaków w Dniu Ojczyzny, za którą tęsknią, którą miłują, którą noszą w swoim sercu.

Otóż i w 2019 r. po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele św. Bartłomieja i odśpiewaniu pieśni „Zdawna Polski Tyś Królowa”, Polacy udali się do willi Jarosza – burmistrza Drohobycza i właściciela Truskawca za świetnych czasów II Rzeczypospolitej. Tu odbywały się główne uroczystości – wniesienie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Narodowego, przemówienia, koncert. W koncercie oprócz dzieci ze „Świetlicy”, która działa przy Fundacji św. Antoniego, wzieli udział też zespół mandolinistów „Leśne kwiaty” (m. Truskawiec) i Zasłużony zespół pieśni i tańca Ukrainy „Werchowyna” (m. Drohobycz).

A potem był film. Od jego początku i aż do samych subtytrów sala cichutko patrzyła na ekran, oglądając jakże miłe sercu rodzime zakątki Ziemi Drohobyckiej. Film „A wiara przetrwała”, wyprodukowany Rzeszowską ekipą telewizyjną na zamówienie TVP Polonia, wzruszył swoją prawdą – o Polakach na Ukrainie Zachodniej (Ziemi Drohobyckiej), o ich mocnej wierze, o problemach, z którymi się borykają, o codziennym życiu wśród sąsiadów-Ukraińców, o odpustach, o pragnieniu zobaczyć tych, kto wyjechał stąd dziesiątki lat temu.

I przed rozpoczęciem obchodów Dnia Niepodległości Polski, i po nich uczestników częstowano. Więc przy gorącej kawie czy herbacie z ciastkami czy rogalami świętomarcińskimi można było sobie dużo pogadać – ot, jak to przy niedzieli. I w tych pogawędkach też było dużo radości i zaszczytu za dobre imię Ojczyzny w świecie, lecz również i bólu za różne wojny polsko-polskie, odbywające się nie tylko w kraju i nie tylko w polityce.

Pani Olga Pawłowska, gospodyni tegorocznych obchodów, przypraszała gości do poczęstunku, zachęcając i do opowieści, i do śpiewania pieśni patriotycznych. I ściany willi Jarosza, gdzie teraz mieści się wydział biologiczny Drohobyckiego Uniwersytetu pedagogicznego im. I. Franki, jakby przysłuchiwały się polskiej mowie, która nie tak często teraz tu brzmi. Kiedyś zaś, za czasów młodości tych ścian inny język oprócz polskiego tu pewno nie wybrzmiewał.

11 listopada Dzień Niepodległości będzie obchodzić cała Polska i wszystka Polonia. Drohobycz też. To nic, że tutaj już odświętowano tydzień naprzód, to wcale nic. 11 listopada znów zbierzą się ludzie w polskim gronie ażeby zaśpiewać „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę”, „Sokołów”, a nawet „Szła dzieweczka do laseczka”. Bo święto przecież jest po to żeby radować się, weselić i śpiewać.

Witaj, Polsko, Ojczyzno miła! Bądź pozdrowiona między narodami!

Włodzimierz Kluczak (tekst),

Jarosław Baran (zdjęcia)

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)