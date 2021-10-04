Порядок укладення договору на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

04.10.2021 | Filed under: Публікації

Одним з видів документації із землеустрою є проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Коли він розробляється, хто його виготовляє, чи є якісь вимоги до розробників такої документації, де можна дізнатися інформацію про землевпорядні організації, які наділені правом виготовляти ці документи? Таким є спектр питань, які задали наші читачі. На ці та інші питання відповідає Олена Городицька – фахівчиня Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Олено, коли розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки?

– Даний вид документації потрібен громадянам у разі відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності; безкоштовної приватизації земельних ділянок громадянами, зміни цільового призначення земель, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.

– Хто виготовляє таку документацію?

– Її виготовляє ліцензована землевпорядна організація. Причому, обов’язково укладається договір про отримання такого виду послуги.

– Хто є сторонами цього договору?

– Сторонами такого договору є замовник та виконавець (розробник документації). Замовником може бути як юридична особа, скажімо, місцева рада, так і фізична особа.

– Давайте детальніше поговоримо про розробників. Хто наділений правом розробляти таку документацію?

– Відповідно до ст. 26 Закону України «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:

  • юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;
  • фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Звертаю увагу на те, що землевпорядники сільської, селищної, міської ради не мають повноважень на розробку жодного з видів документації із землеустрою.

Де можна дізнатися інформацію про те, чи особа, до якої має намір звернутися наш читач, є сертифікованим інженерам-землевпорядником?

З переліком землевпорядних організацій можна ознайомитися на сайті Держгеокадастру https://land.gov.ua/ у розділі «Онлайн сервіси / Набори відкритих даних / Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» або в територіальному органі Держгеокадастру.

– Які документи потрібно надати для укладення цього договору?

– Підставою для укладення договору із землевпорядною організацією є письмова заява замовника.

Для укладення договору з землевпорядною організацією щодо розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки також потрібно надати:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку;
  • рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі безоплатної приватизації земельної ділянки);
  • правовстановлюючі документи на земельну ділянку (в разі зміни цільового призначення земельної ділянки);
  • довіреність на представництво та документ, що посвідчує особу представника, якщо заява подається представником замовника.

– У якій формі укладається договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки?

– Договір про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки укладається в письмовій формі у двох примірниках. Зазначу, що важливими умовами договору є:

  • предмет договору, порядок приймання і передачі робіт, відповідальність сторін, порядок вирішення спорів;
  • вартість робіт (залежить від розміру та місця розташування земельної ділянки);
  • строк виконання робіт (визначається сторонами, але не може бути більше 6 місяців).

Звертаю увагу на таку деталь, бажано, аби умовами договору передбачено обов’язок землевпорядної організації зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Адже за її відсутності таку реєстрацію потрібно буде здійснити замовнику документації із землеустрою самостійно через територіальний орган Держгеокадастру, звернувшись у центр надання адміністративних послуг.

***

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У разі необхідності пам’ятайте: ми можемо стати на сторожі захисту Ваших прав. Тому за потреби звертайтеся у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбуксторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:  е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви