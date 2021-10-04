Порядок укладення договору на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

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Одним з видів документації із землеустрою є проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Коли він розробляється, хто його виготовляє, чи є якісь вимоги до розробників такої документації, де можна дізнатися інформацію про землевпорядні організації, які наділені правом виготовляти ці документи? Таким є спектр питань, які задали наші читачі. На ці та інші питання відповідає Олена Городицька – фахівчиня Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Олено, коли розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки?

– Даний вид документації потрібен громадянам у разі відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності; безкоштовної приватизації земельних ділянок громадянами, зміни цільового призначення земель, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.

– Хто виготовляє таку документацію?

– Її виготовляє ліцензована землевпорядна організація. Причому, обов’язково укладається договір про отримання такого виду послуги.

– Хто є сторонами цього договору?

– Сторонами такого договору є замовник та виконавець (розробник документації). Замовником може бути як юридична особа, скажімо, місцева рада, так і фізична особа.

– Давайте детальніше поговоримо про розробників. Хто наділений правом розробляти таку документацію?

– Відповідно до ст. 26 Закону України «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Звертаю увагу на те, що землевпорядники сільської, селищної, міської ради не мають повноважень на розробку жодного з видів документації із землеустрою.

Де можна дізнатися інформацію про те, чи особа, до якої має намір звернутися наш читач, є сертифікованим інженерам-землевпорядником?

З переліком землевпорядних організацій можна ознайомитися на сайті Держгеокадастру https://land.gov.ua/ у розділі «Онлайн сервіси / Набори відкритих даних / Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» або в територіальному органі Держгеокадастру.

– Які документи потрібно надати для укладення цього договору?

– Підставою для укладення договору із землевпорядною організацією є письмова заява замовника.

Для укладення договору з землевпорядною організацією щодо розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки також потрібно надати:

копію документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податку;

рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі безоплатної приватизації земельної ділянки);

правовстановлюючі документи на земельну ділянку (в разі зміни цільового призначення земельної ділянки);

довіреність на представництво та документ, що посвідчує особу представника, якщо заява подається представником замовника.

– У якій формі укладається договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки?

– Договір про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки укладається в письмовій формі у двох примірниках. Зазначу, що важливими умовами договору є:

предмет договору, порядок приймання і передачі робіт, відповідальність сторін, порядок вирішення спорів;

вартість робіт (залежить від розміру та місця розташування земельної ділянки);

строк виконання робіт (визначається сторонами, але не може бути більше 6 місяців).

Звертаю увагу на таку деталь, бажано, аби умовами договору передбачено обов’язок землевпорядної організації зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Адже за її відсутності таку реєстрацію потрібно буде здійснити замовнику документації із землеустрою самостійно через територіальний орган Держгеокадастру, звернувшись у центр надання адміністративних послуг.

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У разі необхідності пам’ятайте: ми можемо стати на сторожі захисту Ваших прав. Тому за потреби звертайтеся у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбуксторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Марія Бойко

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