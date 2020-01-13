Правоохоронці оперативно затримали вбивцю жителя Стебника

13.01.2020 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 12 січня надійшло повідомлення про те, що  біля одного з житлових будинків на вулиці Стефаника у місті Стебник виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та працівники інших служб. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, на тілі якого були ознаки насильницької смерті.

Вжитими заходами було встановлено, що до скоєння злочину причетний річний раніше судимий 37-житель місцевий мешканець. В ніч з 11 на 12 січня під час побутового конфлікту у будинку жителя Стебника він заподіяв загиблому тілесні ушкодження, внаслідок яких чоловік помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. За цим фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

(Переглядів 1 , 73 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви