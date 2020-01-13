Правоохоронці оперативно затримали вбивцю жителя Стебника

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У Дрогобицький відділ поліції 12 січня надійшло повідомлення про те, що біля одного з житлових будинків на вулиці Стефаника у місті Стебник виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та працівники інших служб. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, на тілі якого були ознаки насильницької смерті.

Вжитими заходами було встановлено, що до скоєння злочину причетний річний раніше судимий 37-житель місцевий мешканець. В ніч з 11 на 12 січня під час побутового конфлікту у будинку жителя Стебника він заподіяв загиблому тілесні ушкодження, внаслідок яких чоловік помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. За цим фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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