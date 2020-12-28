Питання вуличного освітлення – на контролі старост

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, під час щотижневої апаратної наради 28 грудня було піднято питання вуличного освітлення у селах Трускавецької міської територіальної громади. Про певні проблеми з освітленням та реагування на них повідомили староста сіл Доброгостова та Бистрого Василь Ірод і староста Станилі Павло Пасічник. Василь Ірод повідомив, що жителів села турбує факт призупинення ремонту дороги. Натомість заступник міського голови Олексій Балицький поінформував про візит до Доброгостова заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, який цікавився як питанням ремонту дороги, так і відкриттям амбулаторії в селі.

Про те, чим живуть села Трускавецької МТГ, поінформували й інші старости. Так, староста Орова Тетяна Сухроменда розповіла про відсутність електропостачання у Орові та Зимівках через падіння дерев на лінії електропередач – неполадки усунено, проблему вирішено. Про завершення ремонту доріг у Модричах розповів староста села, заступник міського голови Мирон Флюнт. А староста Уличного Мар`яна Мазурик поінформувала, що нарешті вирішено питання витоку води на водогоні – аварію ліквідували ремонтники КП «Дрогобичводоканал». Староста анонсувала, що в Уличному вшанують пам’ять Степана Бандери в 112-ту річницю від дня народження Провідника ОУН. Захід відбудеться у неділю, 3 січня, після завершення Служби Божої в уличнянській церкві.

В цілому тиждень у селах Трускавецької громади пройшов досить спокійно. Виняток становила пожежа в житловому будинку в Уличному в ніч на 28 грудня внаслідок загоряння від комина, на гасіння якої виїжджали пожежники з Трускавця, повідомив заступник начальника ДПРЧ-7 Іван Сидорак. Підходить до завершення інвентаризація в сільських радах, про що повідомила начальниця управління комунальної власності ТМР Ольга Сегер. Також завершується обстеження соціально незахищених верств громадян, яких обслуговуватимуть нові працівники Трускавецького територіального центру соціального обслуговування, повідомила директорка терцентру Олена Пилат.

На завершення наради зі старостами міський голова Андрій Кульчинський запропонував організувати телефонну «гарячу лінію» в селах МТГ, щоб мешканці могли звертатися туди в разі нагальної потреби. Також сільські мешканці можуть звертатися на міську «гарячу лінію» – до чергового міської ради за телефоном (03247) 5-44-58.

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