Розпочала свою роботу Правова школа журналіста

18.09.2019 | Filed under: Новини

Вчора, 17 вересня, в Дрогобицькій центральній міській бібліотеці імені В. Чорновола відбулося перше навчання Правової школи журналіста, ініційоване та проведене Стрийським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захід тривав півтора години. Участь в ньому взяли журналісти кількох міст та районів Львівщини, а також студенти, позаштатні кореспонденти, працівники органів влади. Перед присутніми виступили директорка Стрийського центру Марія Николаїшин та очільниця Сколівського бюро правової допомоги Віра Андрейків.

Учасники навчання в Правовій школі журналіста поспілкувалися в невимушеній атмосфері та внесли пропозиції щодо подальших занять. Наступне заняття Правової школи журналіста заплановано провести у м. Сколе.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • В Бориславі пройде День подяки (афіша)
    12.09.2019 | 17:42

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Доґ-Фест у Трускавці (афіша)
    12.09.2019 | 15:28

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви