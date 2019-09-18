Розпочала свою роботу Правова школа журналіста

0 SHARES Share Tweet

Вчора, 17 вересня, в Дрогобицькій центральній міській бібліотеці імені В. Чорновола відбулося перше навчання Правової школи журналіста, ініційоване та проведене Стрийським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захід тривав півтора години. Участь в ньому взяли журналісти кількох міст та районів Львівщини, а також студенти, позаштатні кореспонденти, працівники органів влади. Перед присутніми виступили директорка Стрийського центру Марія Николаїшин та очільниця Сколівського бюро правової допомоги Віра Андрейків.

Учасники навчання в Правовій школі журналіста поспілкувалися в невимушеній атмосфері та внесли пропозиції щодо подальших занять. Наступне заняття Правової школи журналіста заплановано провести у м. Сколе.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)